/R E P R I S E -- Fusion temporaire des gares Canora et Mont-Royal : le nouveau quai partagé en fonction à compter du 21 mai 2019/

Les horaires des trains des lignes exo5 Mascouche et exo6 Deux-Montagnes de ces deux gares seront ajustés

MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin de permettre la réalisation des travaux des futures stations Mont-Royal et Canora du REM, les quais actuels de ces gares seront fermés à partir du vendredi 17 mai 2019 en soirée.

Un nouveau quai temporaire remplacera ceux des deux gares actuelles et sera construit au cours de la fin de semaine des 18, 19 et 20 mai, pour maintenir l'accès aux trains des lignes Deux-Montagnes et Mascouche d'ici la fermeture du tunnel Mont-Royal, prévue pour le début de 2020. Ce quai temporaire, qui sera opérationnel le mardi 21 mai 2019, sera situé à une distance de marche de moins de 5 minutes de chacune des gares actuelles.

L'accès à ce nouveau quai temporaire se fera par le chemin Canora, via deux nouveaux points d'entrée : un par le sentier pédestre existant entre le boulevard Laird et l'avenue Wicksteed, et l'autre sera situé sur le chemin Canora, à l'intersection de l'avenue Palmerston.

Les usagers arrivant du côté ouest de la voie pourront emprunter la passerelle située au bout de l'avenue Montgomery ou le viaduc du boulevard Laird.

De nouveaux horaires tenant compte de la fusion temporaire des gares Canora et Mont-Royal - les changements concernent exclusivement les heures de départ à ces deux gares - entreront en vigueur le mardi 21 mai 2019. Ces horaires ont été conçus de façon à maintenir une synchronisation avec ceux des autobus de la STM. Les clients d'exo sont invités à visiter le site web dès maintenant afin de consulter les nouveaux horaires au exo.quebec/deux-montagnes et au exo.quebec/mascouche. Ils sont également invités à planifier leurs déplacements avec l'application Chrono, qui intègre l'état du service de trains d'exo en temps réel.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par trains et autobus, ainsi que le transport adapté pour les personnes handicapées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui couvre 82 municipalités, de la communauté de Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 62 gares, quelque 237 lignes d'autobus et 52 de taxibus, 71 stationnements incitatifs offrant 27 500 places ainsi que 3 500 places pour vélo. Exo est le deuxième plus grand exploitant de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. En 2017, il a assuré près de 45 millions de déplacements : 20 millions par train, 24 millions par autobus et 675 000 en transport adapté. exo.quebec

