Avis aux médias - Annonce d'une aide financière importante pour la région du Bas-Saint-Laurent





QUÉBEC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une aide financière importante pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Date : Le mardi 21 mai 2019



Heure : 14 h



Lieu : Salle municipale de l'Hôtel de ville de Pohénégamook

1309, rue Principale

Pohénégamook (Québec) G0L 1J0

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 14:15 et diffusé par :