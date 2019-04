Avis aux médias - Des fonctionnaires de Santé Canada tiendront une séance d'information technique sur le Règlement sur les produits du tabac

TSO3 inc. (la « Société » ou « TSO3 ») , une société innovatrice du domaine de la technologie de stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, tiendra une téléconférence le mardi 7 mai 2019 pour discuter des résultats financiers du...

Lifestyle Delivery Systems Inc. , , (« LDS » ou « la Société ») annonce que son produit phare, CannaStripsTM, sera présenté à l'occasion du Hall of Flowers, le salon commercial haut de gamme des marques de produits à base de cannabis....