Déclaration - Le gouvernement du Canada appuie la participation continue du public à la protection des populations de caribous en péril dans le nord-est de la Colombie-Britannique

PRINCE GEORGE, BC, le 26 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Sean Fraser, a fait la déclaration suivante au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna :

« Nous collaborons avec la province de la Colombie-Britannique, les dirigeants autochtones, l'industrie et les collectivités de la région de la rivière de la Paix pour trouver une solution constructive qui garantira la protection et le rétablissement du caribou des montagnes du Sud, tout en appuyant les travailleurs locaux et les collectivités qui dépendent de l'exploitation des ressources. Des mesures urgentes doivent être prises afin d'éviter l'extinction de cette espèce emblématique dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada se porte également à la défense des emplois locaux et du développement économique durable dans la région de la rivière de la Paix.

Cette semaine, nous avons entendu le témoignage de nombreux citoyens de la région qui s'inquiètent sérieusement de la façon dont leurs emplois et leurs collectivités pourraient être touchés par les mesures proposées. Nous reconnaissons et comprenons ces préoccupations, et travaillons en étroite collaboration avec la Colombie-Britannique et toutes les parties concernées afin d'y répondre de façon proactive dans le cadre de toutes les mesures qui seront prises pour protéger le caribou.

Les Britanno-Colombiens sont bien placés pour savoir qu'un environnement sain est essentiel à une économie prospère et s'attendent à ce que les gouvernements prennent des mesures sérieuses pour protéger les espèces en péril. Les décennies d'inaction des gouvernements provinciaux successifs ont entraîné la situation critique à laquelle nous nous heurtons aujourd'hui. Le gouvernement du Canada est tenu par la loi d'intervenir pour protéger les espèces en péril si les autres mesures prises par la province responsable ne sont pas efficaces.

Il est clair pour toutes les parties concernées que si nous n'agissons pas maintenant, le caribou pourrait disparaître pour toujours. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a investi des sommes importantes dans les mesures de conservation du caribou des montagnes du Sud et cherche actuellement à obtenir des commentaires sur les projets d'entente visant la conclusion d'un accord entre le Canada et la province de la Colombie-Britannique et d'un accord entre le Canada, la Colombie-Britannique et les collectivités des Premières Nations. Plus précisément, les Premières Nations de Saulteau et West Moberly ont fait preuve d'un leadership crucial en collaborant avec la Colombie-Britannique et le Canada pour trouver des solutions en vue de protéger le caribou des montagnes du Sud. Je suis profondément déçu que certaines personnes tentent de répandre des renseignements erronés et d'aviver les divisions et la discrimination dans le but de bloquer les mesures qui visent à protéger le caribou dans la région.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec la province, les citoyens concernés, les dirigeants des collectivités, les peuples autochtones et l'industrie pour promouvoir une participation éclairée, inclusive et productive du public dans ce dossier. Nous allons continuer à solliciter les commentaires du public sur cet enjeu crucial jusqu'au 31 mai. »

