Projet de 9 M$ pour la mise en valeur du littoral sud du fleuve Saint-Laurent

LÉVIS, QC, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, en collaboration avec la Ville de Lévis, annonce un investissement de 9 M$ pour l'aménagement de la pointe Benson, un site patrimonial d'exception qui porte 9500 ans d'histoire de vie humaine en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Le concept d'aménagement vise à mettre en valeur le paysage fluvial, tout en rendant hommage au patrimoine de Lévis. Le projet, qui bénéficiera de l'expertise de la Commission de la capitale nationale, prévoit la réalisation d'un parc-promenade comportant des éléments d'interprétation historique et archéologique pour témoigner de la vie des Premières Nations, de la colonisation française sur la rive sud, ainsi que de la présence du Régime anglais. La part d'investissement du gouvernement du Québec s'élève à 7 M$, tandis que Lévis accordera 2 M$ au projet.

« J'annonce avec beaucoup d'enthousiasme une contribution financière significative pour la concrétisation d'un projet porteur pour la population du littoral sud du fleuve Saint-Laurent. Hautement symbolique, cette participation confirme la ferme volonté de notre gouvernement de tirer un trait définitif sur l'exclusion apparente de la Ville de Lévis par l'ancien régime libéral à l'égard de son rôle clé dans le rayonnement de notre magnifique région », a affirmé la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.

« Le projet de la pointe Benson représente le début d'un partenariat fructueux entre la Ville de Lévis et la Commission de la capitale nationale, visant à créer une magnifique ceinture verte entre les deux rives du Saint-Laurent. Je tiens à remercier chaleureusement madame la ministre Geneviève Guilbault qui, par ce geste, reconnaît concrètement que la Ville de Lévis fait partie intégrante du territoire de la capitale nationale », a déclaré le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

En plus d'embellir ce lieu exceptionnel, cet aménagement permettra aux visiteurs de la pointe Benson de profiter d'un endroit privilégié pour contempler le panorama grandiose de la capitale nationale. Cela transformera complètement les alentours de l'usine de traitement de l'eau potable et l'espace de stationnement adjacent. Des éléments signalétiques de l'histoire y seront intégrés, de même qu'un sentier de découverte. Le site s'inscrit parmi les plus importants complexes archéologiques au Québec et il est l'une des premières terres d'accueil de la colonisation française sur la rive sud. D'ailleurs, d'importantes fouilles ont révélé de nombreuses occupations amérindiennes et une quantité impressionnante d'artéfacts.

Pointe Benson deviendra l'un des attraits majeurs du parcours fluvial et prolongera les expériences patrimoniales et historiques du vieux Saint-Romuald, étant situé à proximité d'autres lieux d'importance, comme le futur parc du manoir Wade, le pré-fluvial et le parc de l'Anse-Benson.

