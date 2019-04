La santé publique n'a pas les moyens de faire face aux changements climatiques, constate la FSSS-CSN





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Alors que des milliers de personnes manifesteront demain pour marquer la Semaine de la Terre, le réseau de la santé et des services sociaux n'a pas les moyens de faire face aux effets des changements climatiques comme les canicules ou les inondations. C'est ce que constate la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) en analysant le budget de la santé publique.

Depuis 2013-2014, le budget dédié à la santé publique accuse un manque à gagner de plus de 580?000 $. Ce manque à gagner est plus important que le budget de 420?000 $ consenti à la santé publique en 2019-2020. L'austérité des dernières années fait mal à la santé publique, mission pourtant essentielle pour planifier les actions gouvernementales dans le dossier des changements climatiques. La compression de près de 10 % du budget de la santé publique en 2015-2016 a entraîné un lourd manque à gagner jamais rétabli depuis.

L'effet grandissant des changements climatiques entraîne des risques pour la santé mentale et physique qui doivent être mieux évalués pour trouver des mesures de mitigation. Le manque à gagner dans le budget de la santé publique ne permet pas de réaliser ce travail actuellement.

«?Les inondations que nous vivons illustrent l'urgence d'agir pour la transition écologique. L'épisode de canicule de l'été dernier a démontré l'impact majeur des changements climatiques sur la santé de la population, notamment sur les résident-es des CHSLD. Le personnel du réseau est appelé à intervenir pour aider la population face à ces conséquences des changements climatiques. Pour y parvenir, le gouvernement Legault doit investir en prévention et dans la santé publique?», lance Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

