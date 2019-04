Explorance un des 10 meilleurs lieux de travail grâce à sa culture d'entreprise d'amélioration continue.





Explorance, chef de file en solutions pour la gestion en expérience de formation (GEF), annonce aujourd'hui s'être classé quatrième sur la liste des Meilleurs lieux de travailtm au Canada de l'institut Great Place to Work, pour 2019. L'an dernier, le nombre d'employés de la société a plus que doublé, ce qui plaçait l'entreprise parmi les organisations de taille moyenne. La société demeure parmi les 10 premiers employeurs malgré ce changement de catégorie. La «recette secrète» derrière cette reconnaissance continue découle d'une culture d'amélioration constante en milieu de travail et de la conciliation des priorités commerciales avec des pratiques d'apprentissage adaptées aux besoins des employés.

Explorance est spécialisée dans la conception de solutions qui permettent de mesurer l'efficacité des programmes d'apprentissage et de développement (A&D). «Nous considérons que l'apprentissage est un processus vital qui améliore l'impact de nos employés et conduit à la croissance de l'entreprise. Le suivi des mesures d'apprentissage nous aide à connaître le degré d'alignement de nos programmes aux objectifs de l'entreprise, ce qui explique notre dernier classement sur cette liste», a déclaré Samer Saab, PDG d'Explorance. La compagnie a partagé davantage d'information sur le lien entre la culture d'entreprise, les mesures d'apprentissage et le développement des employés dans une présentation donnée par Dr John R. Mattox, II, consultant principal chez Explorance, à la conférence Great Place to Work®.

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures fiables et performantes en milieu de travail. En tant que société internationale de recherche et de services- conseils, elle fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures d'entreprise exceptionnelles. Great Place to Work® génère les listes des Meilleurs lieux de travailtm spécifiques à l'industrie et à la démographie du Canada. Cinq dimensions essentielles sont prises en compte pour évaluer qui figure sur la liste nationale annuelle : la crédibilité, l'équité, le respect, la camaraderie et la fierté. L'engagement envers ces dimensions lors de l'élaboration de nouvelles stratégies d'engagement des employés garantit la reconnaissance de ces normes élevées dans les organisations au pays.

Pour savoir comment votre organisation peut atteindre un classement similaire dans la liste Great Place to Work®, apprenez-en davantage sur les moyens de mesurer l'efficacité de l'apprentissage et du développement.

À propos d'Explorance

Explorance, fournisseur de solutions pour la gestion en expérience de formation, aide les organisations à prendre les bonnes décisions en se servant de données relatives à l'analyse de l'apprentissage. Grâce aux solutions Blue et Metrics that Matter, Explorance est au coeur des stratégies d'amélioration continue en pratiques d'apprentissage. En évaluant les besoins, les attentes ainsi que les compétences de leur personnel, leurs clients peuvent analyser leurs données en gardant une vue d'ensemble et surveiller les améliorations au fil du temps.

Fondée en 2003, Explorance a son siège social à Montréal et possède des unités d'affaires à Chicago, Amsterdam et Melbourne. Les clients d'Explorance couvrent plusieurs organisations d'apprentissage appartenant à divers secteurs, dont les universités, les entreprises, les consultants et les gouvernements à travers le monde. Explorance se classe de manière consécutive parmi les meilleurs employeurs canadiens par le Great Places to Work Institute® depuis 2014.

Communiqué envoyé le 26 avril 2019 à 07:05 et diffusé par :