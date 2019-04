PARADIGM Data Science Initiative veut changer comment les produits de construction sont vendus





MIDDLETON, Wisconsin, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- PARADIGM, fournisseur international de logiciels pour l'industrie des produits du bâtiment, a lancé une initiative visant à révolutionner la construction et la rénovation des maisons.

En exploitant la puissance des données, les scientifiques et les concepteurs de logiciels de PARADIGM développent un produit qui aide ses clients à configurer, tarifier et commander les produits de construction extérieurs en les visualisant sur leurs maisons réelles.

En exploitant les données d'images de maisons du monde entier, la technologie de PARADIGM permet d'identifier les produits extérieurs d'une maison. En quelques secondes, une image capturée par un revendeur ou un propriétaire est transformée en une image configurable qui peut être utilisée pour sélectionner, placer et tarifer de manière rapide et interactive de multiples options de produits du bâtiment.

Non satisfait de cette capacité de configuration, PARADIGM pousse également la technologie à mesurer ces produits instantanément, automatiquement et avec précision.

« Nous voulons rendre les expériences d'achat aussi simples et amusantes que possible », explique Kari TAMMINGA, directrice de produit PARADIGM et responsable de l'équipe de science des données. « Traditionnellement, l'achat de produits du bâtiment nécessite souvent une longue visite à domicile pour mesurer avec précision les options et en discuter. De plus, il est difficile pour les consommateurs de visualiser de nouveaux produits à la maison. »

TAMMINGA ajoute que, pour obtenir un devis en toute confiance, les propriétaires ont besoin d'une mesure et d'une visualisation précises. « Notre technologie saute le ruban à mesurer et promet de rendre la chose rapide et facile pour le propriétaire et le revendeur de produits du bâtiment. »

Si PARADIGM continue d'affiner cette technologie, il prévoit de lancer une application commerciale cette année. Parallèlement, PARADIGM repousse les limites de la science des données pour développer des applications plus pratiques et innovantes.

« Notre objectif est d'utiliser le pouvoir de la science pour ouvrir la voie dans le domaine de la rénovation pour vendre des produits du bâtiment », déclare TAMMINGA. « Cette initiative promet d'améliorer la façon dont les revendeurs vendent leurs produits et d'inciter les propriétaires à choisir en toute confiance les produits qu'ils aiment. »

Pour en savoir plus, demandez une démo: myparadigm.com/fr/demo

