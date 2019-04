Un investissement fédéral appuie l'innovation dans le réseau électrique de l'Alberta





Le Centre for Grid Innovation du NAIT aidera les entreprises à créer, à mettre à l'essai et à démontrer des technologies de production d'énergie novatrices.

EDMONTON, le 25 avril 2019 /CNW/ - La prospérité future du Canada va de pair avec un environnement durable et sain. Une économie propre crée de la croissance et des emplois bien rémunérés, tout en protégeant le patrimoine naturel du Canada pour les générations à venir.

Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, une aide financière de 1 889 500 dollars au profit du nouveau Centre for Grid Innovation (CGI) du Northern Alberta Institute of Technology (NAIT). Cette nouvelle installation favorisera l'innovation et la croissance dans le secteur des technologies propres de l'Alberta.

Grâce à cet investissement, le CGI, qui sera situé dans le Productivity and Innovation Centre (PIC) du NAIT, aidera les entreprises à explorer des technologies de génération d'énergie novatrices et à les commercialiser en offrant un microréseau « prêt-à-l'emploi » pour le développement, la mise à l'essai et la démonstration de nouveaux prototypes de technologie de réseau et d'énergie renouvelable. L'installation favorisera en outre les partenariats entre les entreprises, les fournisseurs de services publics et d'autres fournisseurs.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

Citations



« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui dans le Centre for Grid Innovation du NAIT, misent sur nos avantages compétitifs et permettront aux petites entreprises de mettre à l'essai de nouvelles technologies de réseau et de les commercialiser, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



« Le Centre for Grid Innovation aidera les entreprises à mettre au point des technologies clés qui pourraient transformer le secteur de la production d'énergie de l'Ouest canadien et d'ailleurs. En soutenant des initiatives comme celle-ci, le gouvernement du Canada assure la compétitivité à l'échelle internationale des entreprises canadiennes dans l'économie à faibles émissions de carbone. »

- Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son investissement, qui aidera le NAIT à croître et à élargir sa capacité à stimuler l'innovation dans le secteur de la production d'énergie. Cette aide financière nous permettra d'acquérir l'expertise technique et l'équipement nécessaires pour élargir dans ce domaine nos activités de recherche appliquée axées sur l'industrie. »

- Glenn Feltham, Ph. D., président et directeur général, NAIT

Faits en bref

Le CGI aidera les entreprises à mettre au point de nouvelles technologies de réseau qui pourraient éventuellement mener à l'installation d'un réseau bidirectionnel, où les consommateurs deviennent aussi fournisseurs en exploitant des sources d'énergie de remplacement telles que l'énergie solaire ou éolienne, les batteries ou la production combinée de chaleur et d'électricité.

Le CGI vise à relever des défis tels que la gestion du contrôle à distance des biens, la prévision de la capacité de production des nouvelles technologies, l'assurance de la protection du réseau, la gestion des flux et des connexions d'énergie bidirectionnels, la certification et la mise à l'essai de nouvelles technologies et la résilience contre les cyberattaques.

Liens additionnels

