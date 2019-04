Maximus pourra accroître sa productivité grâce à l'automatisation de sa production





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 125 000 $ à l'entreprise de la Rive-Sud de Montréal

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

4458664 Canada inc., exploitant sous la marque de commerce Maximus, est une entreprise innovante du secteur des technologies agricoles. Pour assurer sa croissance, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 125 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra réaliser un projet qui lui permettra d'améliorer sa compétitivité en faisant l'acquisition de technologies de pointe pour appuyer sa croissance sur les marchés locaux et internationaux.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Montarville, Michel Picard. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Maximus d'acquérir de l'équipement technologique d'avant-garde afin d'automatiser davantage les procédés de production de son système de contrôle destiné au secteur de l'élevage animalier.

Comptant plus de 25 ans d'expérience à la fois dans le domaine informatique et dans le domaine agricole, Maximus est une entreprise innovante qui emploie 60 personnes dans ses installations de la Rive-Sud de Montréal. Le système de contrôle centralisé développé par la PME permet la gestion automatisée d'une vaste gamme de paramètres des bâtiments d'élevage animalier. Notamment, ce produit contribue au bien-être animal, optimise les résultats de production et améliore le bilan environnemental grâce à une meilleure utilisation de l'énergie et des ressources. Désireuse d'offrir des solutions de gestion 100 % intégrées à ses clients, Maximus a également développé un logiciel unique, Maximus Software, qui collecte en temps réel toutes les données pertinentes à l'analyse de la production améliorant ainsi la prise de décision.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets de commercialisation de produits et de développement de marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que ces projets contribueront à la création de 20 emplois de qualité sur la Rive-Sud de Montréal. »

Michel Picard, député de Montarville

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Maximus annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce à l'amélioration de la productivité de l'entreprise et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes honorés de recevoir ce soutien financier qui contribuera grandement à l'optimisation du processus de production du système de contrôle Maximus. Cette contribution concorde avec notre mission basée sur l'innovation et le désir d'atteindre les plus hautes normes de qualité et de fiabilité afin d'appuyer notre croissance sur les marchés locaux et internationaux. »

Nizar Barrou, cofondateur, Maximus

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Maximus sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 11:30 et diffusé par :