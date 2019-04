Le gouvernement du Canada appuie les Jeux mondiaux des policiers et pompiers de 2023





WINNIPEG, le 24 avril 2019 /CNW/ - Les Jeux mondiaux des policiers et pompiers (JMPP) débarquent à Winnipeg. À l'été de 2023, cette compétition de style olympique réunira plus de 10 000 athlètes représentant les policiers et pompiers venant de plus de 70 pays qui s'affronteront dans un certain nombre d'événements sportifs, allant de l'archerie à la lutte.

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg-Sud, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), un investissement de deux millions de dollars visant à promouvoir l'innovation et la croissance économique au Manitoba.

Grâce à cet investissement, la Société hôte des JMPP de 2023 tiendra une exposition sur la technologie des villes intelligentes en matière de services d'urgence. Elle réunira des leaders des services civiques, policiers et des incendies ainsi que des experts et des représentants de l'industrie et d'entreprises qui discuteront de la façon dont les technologies numériques et le partage de données peuvent améliorer la qualité des services d'urgence et réduire les coûts. La Société hôte établira également des partenariats avec des entreprises de technologie locales pour faire la démonstration des technologies des villes intelligentes en ce qui a trait aux logiciels d'application de la loi et à la gestion de dossiers.

En tant que l'un des plus grands événements sportifs jamais tenus à Winnipeg, les Jeux devraient accueillir plus de 25 000 spectateurs, ce qui contribuera à stimuler de nouvelles possibilités économiques et de croissance des entreprises pour la ville.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

« Les Jeux mondiaux des policiers et pompiers constituent une belle occasion de réunir les personnes extraordinaires qui risquent leur vie tous les jours pour assurer la sécurité de nos collectivités. Je me réjouis à l'idée de voir Winnipeg accueillir les Jeux en 2023 ainsi que des pompiers et des policiers de partout dans le monde dans cette ville de classe mondiale. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, les Jeux constitueront non seulement un moyen de célébrer en grand tout ce que les policiers et les pompiers font pour nous, mais ils contribueront également à favoriser l'innovation et à promouvoir de nouvelles technologies numériques des villes intelligentes pour mieux protéger nos collectivités et créer des possibilités pour les petites entreprises ici même à Winnipeg. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



« Le gouvernement du Canada reconnaît que l'innovation est essentielle à une économie croissante et à la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. Non seulement notre investissement mettra les athlètes au défi de repousser leurs propres limites sportives et professionnelles, il contribuera également à présenter une nouvelle technologie numérique pour les services d'urgence à l'exposition de classe mondiale des villes intelligentes. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg-Sud

« Les Jeux mondiaux des policiers et pompiers de 2023 qui auront lieu à Winnipeg constituent une formidable occasion pour notre collectivité d'accueillir les gens qui oeuvrent dans les services d'urgence de partout dans le monde et de faire connaître ce qui rend notre ville et notre province si spéciales. »

- Gord Friesen, coprésident, WPFG 2023 Host Society Inc.

