Les récipiendaires du programme Exportation créative Canada annoncés : le Discovery Centre International se démarque





Les premiers projets du tout nouveau programme de financement consacré à l'exportation sont dévoilés

HALIFAX, le 24 avril 2019 /CNW/ - L'innovation et la créativité étaient à l'honneur aujourd'hui alors que M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, était de retour au bercail, à Halifax, pour discuter de l'un des premiers projets par le nouveau programme Exportation créative Canada, un programme lancé par Patrimoine canadien en juin dernier. Le secrétaire parlementaire était présent au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Vingt projets, dont celui du Discovery Centre International à Halifax, ont été choisis et se partagent une enveloppe budgétaire de près de 7,8 millions de dollars.

L'exportation joue un rôle de premier plan pour les industries créatives canadiennes. Elle permet aux créateurs de se démarquer sur le marché mondial, en plus d'entraîner des retombées appréciables pour l'économie canadienne en créant des emplois et en favorisant la prospérité sociale.

Le secrétaire parlementaire a exprimé sa fierté de voir un organisme local s'illustrer et se tailler une place de choix sur la scène internationale. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à aider les entreprises du secteur créatif à maximiser leur potentiel d'exportation.

Des représentants du Discovery Centre International en ont profité pour prendre la parole et souligner l'importance de cet appui financier dans le succès de son projet d'exportation d'expositions scientifiques canadiennes à l'étranger.

Le programme Exportation créative Canada est destiné aux entreprises canadiennes prêtes à exporter un projet mettant en vedette des contenus créatifs. Sa mission : accroître la rentabilité des industries créatives du Canada. Exportation créative Canada acceptera de nouvelles demandes de financement à compter de l'automne prochain.

Citations

« Le Canada regorge de talentueux créateurs, dont les oeuvres sont aimées partout dans le monde. Le nouveau programme Exportation créative Canada permet à nos entreprises du secteur créatif de prospérer et de se tailler une place sur la scène internationale. Le gouvernement du Canada est fier de les appuyer dans cette quête d'expansion et d'innovation continue. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Créativité et innovation sont au coeur de l'annonce d'aujourd'hui. Je suis très fier de voir des projets porteurs comme celui du Discovery Center International recevoir une contribution du programme Exportation créative Canada. Cette aide financière les aidera à atteindre leur objectif de faire connaître et d'exporter des expositions scientifiques canadiennes à l'international. »

-- M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax

« Nous sommes heureux de recevoir cet appui extraordinaire d'Exportation créative Canada. Ce financement nous permettra de nous aventurer encore plus loin pour trouver davantage d'occasions de mettre en valeur le talent canadien dans la sphère de l'innovation et de l'éducation. »

-- M. Dov Bercovici, président-directeur général, Discovery Centre International

Les faits en bref

Récipiendaires (par ordre alphabétique)

Apollo Boutique Musicale - Musique

Discovery Centre International - Design

Éditions Boite à livres - Édition

Éditions Chouette - Édition

Festival Fantasia - Audiovisuel

Guru Animation - Audiovisuel

Inner City Releasing - Audiovisuel

LyricFind - Musique

Moment Factory - Média numérique interactif

Organisme Schéma - Design

Partenariat Quartier des spectacles - Design

Peggy Baker Dance Projects - Arts de la scène

Playmind - Média numérique interactif

Productions Folle avoine - Édition et musique

Qaggiavuut! Nunavut Performing Arts Centre - Arts de la scène

Sing! Toronto Vocal Arts Festival - Arts de la scène

Squeeze Studio Animation - Audiovisuel

Trio Orange - Audiovisuel

Vancouver International Film Festival (VIFF) - Audiovisuel

Why Not Theatre - Arts de la scène

En 2016, les exportations de produits culturels du Canada se sont chiffrées à 16 milliards de dollars. Cette somme représente 2,5 p. 100 de toutes les exportations canadiennes.

Le secteur des arts et de la culture procure des emplois directs à plus de 650 000 Canadiennes et Canadiens, de même que de nombreux emplois indirects découlant des produits culturels. De plus, il contribue à 2,8 p. 100 du PIB du Canada.

La Stratégie d'exportation créative, y compris le nouveau programme de financement Exportation créative Canada, répond à une demande des entreprises et organismes du secteur canadien de la création d'obtenir des mécanismes et des outils pour promouvoir et faciliter l'exportation du contenu créatif canadien. Le gouvernement aide ainsi le secteur créatif à rayonner dans le monde entier.

Les premiers récipiendaires du programme Exportation créative Canada sont annoncés!

QUÉBEC

APOLLO BOUTIQUE MUSICALE INC.

La compagnie

Une plateforme musicale en ligne innovante répondant aux besoins musicaux des agences de publicité et des marques du monde entier.

Le projet

Commercialiser son application Web transactionnelle qui permet aux producteurs de vidéos publicitaires de trouver la bonne musique pour leur publicité et d'obtenir les droits instantanément. Plusieurs artistes canadiens sont mis en valeur dans l'application Web. De nombreux partenaires soutiennent le projet.

MOMENT FACTORY

La compagnie

Moment Factory rassemble les gens. Ses spectacles et ses destinations réinventent le divertissement en offrant au monde de nouvelles expériences. Que ce soit avec un concert, un magasin phare ou un espace urbain, l'objectif de Moment Factory est d'insuffler un sentiment d'émerveillement collectif et de connexion.

Le projet

Promotion et distribution de formats multimédias à l'échelle internationale.

SQUEEZE STUDIO ANIMATION

La compagnie

Une équipe de professionnels dédiée entièrement à la création de personnages en 3D afin de produire des animations de haute qualité et des créations originales.

Le projet

Lancer sa série d'animation Cracké et Jax sur la scène internationale; distribution sur des plateformes traditionnelles et non traditionnelles; promotion de la marque sous différents formats (p. ex. : jeux mobiles, matériel promotionnel) et licences.

TRIO ORANGE

La compagnie

Trio Orange est devenu une référence dans l'industrie de la télévision grâce à une grande variété d'émissions exceptionnelles qui ont été diffusées dans le monde entier. Il est reconnu pour l'excellence créative de ses productions ainsi que pour sa connaissance approfondie du marché mondial de la télévision. Spécialisé dans le développement de contenu numérique et télévisuel original, Trio Orange est également un acteur de premier plan dans la programmation jeunesse.

Le projet

Produire des émissions de télévision en vue de l'exportation; les productions sont donc enregistrées de manière à faciliter la traduction (doublage ou sous-titrage). Avec ce projet, Trio Orange souhaite développer davantage ses revenus et ses canaux de distribution à l'international.

BOÎTE À LIVRES ÉDITIONS INC.

La compagnie

L'éditeur d'outils pédagogiques propose au milieu scolaire des méthodes simples et concrètes qui répondent aux besoins des écoles d'aujourd'hui.

Le projet

Faire la promotion de ses ressources pédagogiques et de celles d'autres éditeurs canadiens de langue française auprès des écoles publiques en France par l'entremise de Tactileo, une plateforme d'apprentissage numérique utilisée par toutes les écoles publiques en France. Le projet est soutenu par le gouvernement français.

FESTIVAL FANTASIA

La compagnie

Le Festival international du film Fantasia est reconnu comme le plus important et le plus influent festival de films de genre en Amérique du Nord, un chef de file sur la scène du cinéma de genre et l'un des festivals les plus populaires du pays. Mettant l'accent sur le cinéma imaginatif de l'Asie, de l'Europe et des Amériques, Fantasia offre une gamme variée de visions personnelles uniques et puissantes.

Le projet

Réaliser la programmation Frontières à Helsinki (Finlande) et à Cannes (France). Frontières est un marché international de coproduction et une plateforme de mise en réseau axée sur le financement et la coproduction de films de genre entre l'Europe et l'Amérique du Nord, et d'autres marchés à venir.

PLAYMIND

La compagnie

PLAYMIND se concentre sur les expériences mobiles, VR/AR (réalité virtuelle et réalité amplifiée), les consoles et les jeux géolocalisés, les interactions numériques et les environnements immersifs pour les marques de classe mondiale, les parcs d'attractions, les arcades, les cinémas, les casinos, les événements live, les festivals et les centres commerciaux.

Le projet

Exporter et promouvoir la PlayBox et d'autres jeux interactifs PLAYMIND pour les grands événements. La PlayBox est un jeu interactif logé dans un conteneur d'expédition standard qui est facile à personnaliser et à déplacer.

PARTENARIAT QUARTIER DES SPECTACLES

La compagnie

Un organisme à but non lucratif qui regroupe une soixantaine de membres actifs. Son conseil d'administration est constitué de représentants des milieux de la culture, des institutions, de l'éducation, des affaires, de la Ville de Montréal ainsi que des résidents. Le Partenariat permet ainsi aux principaux acteurs du territoire de concerter leurs efforts pour intervenir ensemble. Il bénéficie du soutien de la Ville de Montréal, ainsi que de divers partenaires.

Le projet

Exporter des installations interactives de diverses compagnies de création au Québec (p. ex. : 21 Balançoires - balançoires musicales) qui ont déjà eu du succès auprès du grand public. Le projet s'appuiera sur les partenariats existants, en plus d'identifier de nouveaux partenaires.

ÉDITIONS CHOUETTE

La compagnie

Une maison d'édition qui publie des livres pour les enfants sous les marques Caillou, CrackBoom! Livres et City Monsters.

Le projet

Lancer une destination de commerce électronique de haute qualité pour les consommateurs nord-américains qui cherchent à acheter des produits Caillou tels que des livres, des jouets, des DVD et des applications, y compris certains produits qui seraient uniques à cette plateforme. DHX et Imports Dragon sont partenaires dans le projet.

PRODUCTIONS FOLLE AVOINE

La compagnie

Propriétaire de la maison d'édition La Montagne Secrète, qui édite des histoires et des chansons avec le désir sans cesse renouvelé de faire découvrir aux enfants le pouvoir merveilleux de la littérature et de la musique, grâce à des univers empreints de poésie et d'humour.

Le projet

Poursuivre le développement de sa stratégie internationale afin d'assurer une plus large diffusion de ses livres musicaux pour enfants (un secteur en pleine croissance).

ORGANISME SCHÉMA

La compagnie

L'organisme Schéma a pour mission d'accompagner des initiatives et de propulser le design canadien à l'international. Il se charge d'exporter l'entrepreneuriat et la créativité locale en créant de nouvelles occasions de rencontres et d'affaires.

Le projet

Montréal a Milano fera la promotion du design canadien à l'échelle internationale avec l'installation de deux salles d'exposition exclusivement canadiennes sur la Via Tortona à Milan, pendant un an. Le projet est réalisé en partenariat avec Archiproducts, le moteur de recherche d'architecture et de design le plus puissant au monde.

ONTARIO

PROJETS PEGGY BAKER DANCE

La compagnie

OEuvre de bienfaisance à but non lucratif dirigée par l'une des plus grandes artistes de la danse contemporaine au Canada, Peggy Baker, et vouée à la présentation de prestations significatives, attachantes et influentes grâce au pouvoir et à la beauté de l'art de la danse. Se distinguant dès le début par ses collaborations avec des créateurs et des interprètes extraordinaires, la compagnie a une feuille de route garnie d'oeuvres exceptionnelles et diversifie de plus en plus ses programmes axés sur l'éducation, la mobilisation et l'enrichissement, et ce, peu importe l'âge et les capacités des participants.

Le projet

Exporter Who we are in the dark en Europe. Who we are in the dark est un spectacle de danse contemporaine qui combine une chorégraphie de Peggy Baker, personnage emblématique, et un concert en direct du groupe canadien de renommée internationale, Arcade Fire.

SING! FESTIVAL DE L'ART VOCAL DE TORONTO

La compagnie

Sing! est le premier festival de chant a capella à voir le jour au Canada. Pendant dix jours, des sonorités remarquables portées par des voix humaines sans accompagnement qui se déclinent en divers styles musicaux : pop, jazz, folk, gospel, chorale, figaro, classique et musique du monde. SING! rassemble à Toronto une abondance de vedettes internationales et des experts de l'industrie qui présenteront des spectacles et animeront des ateliers.

Le projet

Ajouter une prestation de SING! au programme du Edinburgh Fringe Festival de 2018, le festival des arts de la scène le plus important au monde. Donner le coup d'envoi d'un festival SING! itinérant à Puerto Vallarta, au Mexique.

WHY NOT THEATRE

La compagnie

Why Not Theatre est une compagnie théâtrale internationale polyvalente, installée à Toronto, dont les valeurs sont l'innovation, la communauté et la collaboration. Les oeuvres de Why Not Theatre sont originales et interculturelles, et elles explorent les différences. Plus qu'une compagnie théâtrale, Why Not Theatre élabore des stratégies créatives dans le but de favoriser une écologie artistique plus saine et plus forte.

Le projet

Accroître la capacité de la compagnie à soutenir une tournée internationale de grande envergure de productions théâtrales canadiennes axées sur la diversité culturelle. La tournée se rendra dans de nouveaux marchés sous-exploités en développement.

INNER CITY RELEASING INC.

La compagnie

Inner City Releasing (ICF) est une entreprise indépendante vouée à la production télévisuelle et cinématographique, dont le siège social se trouve à Toronto. Riche de plus de 20 ans d'expérience, ICF élabore et réalise des productions contemporaines, novatrices et avant-gardistes destinées aux marchés du théâtre et de la télévision, et qui plaisent aux grands radiodiffuseurs et distributeurs au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Le projet

Concevoir un nouveau modèle d'affaires dans le but de distribuer des films élaborés par Inner City Films, de sorte que la compagnie pourra mettre en place sa propre filière de distribution et garder la situation en main, de manière à améliorer ses possibilités financières et autres.

GURU ANIMATION STUDIO LTD.

La compagnie

Guru Studio est une entreprise de divertissement axée sur la créativité, renommée pour avoir créé, élaboré et réalisé des séries télévisées particulièrement animées qui ont été acclamées sur la scène internationale. Mentionnons, entre autres, Talia et le royaume arc-en-ciel et son pendant qui a fait un tabac auprès de la clientèle préscolaire, Justin rêve. En nomination pour un prix Emmy® et pour six prix Annie, lauréate d'un prix Écrans canadiens en 2014.

Le projet

Exporter sa marque profamille (notamment Talia et le royaume arc-en-ciel ) vers les radiodiffuseurs, les distributeurs, les détaillants, les plateformes de jeux, les parcs thématiques et les auditoires du monde entier.

LYRICFIND INC.

La compagnie

Chef de file de l'autorisation des droits pour des paroles de chanson, LyricFind a conclu des ententes avec plus de 5 000 éditeurs de musique, y compris les plus grands : Universal Music Publishing Group, Sony-ATV, Warner/Chappell Music Publishing et Kobalt. De plus, l'entreprise a conçu avec grand soin une base de données de qualité contrôlée, renfermant les paroles pour lesquelles on peut obtenir une autorisation, ainsi qu'une technologie synchronisée. Derrière la scène, LyricFind fait le suivi des droits d'auteur, dresse les rapports connexes et verse les sommes dues aux éditeurs calculées selon l'écoute de musique à l'unité et par territoire.

Le projet

Traduire les paroles de chansons canadiennes dans plusieurs langues, y compris des langues autochtones. LyricFind offre des services de synchronisation, de recherche et d'affichage de paroles pour tous les types de plateformes et d'utilisations. Parmi ses clients, elle compte actuellement Google, Amazon, Universal, Billboard, BMG, Spotify et Pandora.





NOUVELLE-ÉCOSSE

DISCOVERY CENTRE INTERNATIONAL INC.

La compagnie

Discovery Centre International (DCI) est une entité mondiale constituée en personne morale en 2016 sous la forme d'une filiale indépendante à but lucratif de Discovery Centre (DC), le centre des sciences par excellence du Canada atlantique. DCI a pour mandat de bâtir une entreprise viable qui exportera des produits et des services vers d'autres centres des sciences, des institutions publiques et des établissements universitaires, de même que vers de grandes entreprises au Canada et ailleurs dans le monde.

Le projet

Ayant pour mission de devenir un chef de file en tant que spécialiste de la conception-construction-exploitation et exportateur desservant des centres de sciences et de découvertes, Discovery Center International adaptera du contenu existant et créera de nouvelles expositions pour des centres au Maroc, à Dubaï et en Jordanie.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

VANCOUVER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (VIFF)

La compagnie

Fête populaire, le Vancouver International Film Festival présente une rétrospective et réunit, en Colombie-Britannique, l'excellence du cinéma contemporain canadien et international.

Le projet

L'Immersed Exhibition du VIFF mettra en vedette et étendra la portée, à l'international, d'industries créatives du Canada par l'intermédiaire, notamment, de la réalité virtuelle (RV), de la réalité amplifiée (RA) et de la réalité mixte (RM).

NUNAVUT

QAGGIAVUUT!

La compagnie

Qaggiavuut! Nunavut Performing Arts est un organisme à but non lucratif voué à l'essor et à la défense des artistes du spectacle du Nunavut grâce à des formations artistiques professionnelles, à des occasions de collaboration et à la réalisation de spectacles professionnels.

Le projet

Donner le coup d'envoi à la troupe de danseurs et de musiciens Arctic Song for the World, organiser la tournée internationale Kiviuq Returns et resserrer les liens d'affaires avec des acheteurs et des présentateurs à l'étranger.

