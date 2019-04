Project Management Institute, Inc. (PMI) propose une gamme complète d'examens de certification sur plus de 5 000 sites grâce à un accord élargi de participation aux tests conclu avec Pearson VUE





Project Management Institute, Inc. (PMI), la principale association professionnelle à but non lucratif pour la profession de gestion de projets, et Pearson VUE, un leader mondial dans le secteur des tests informatisés, ont annoncé un accord pluriannuel élargi qui offrira davantage d'options de tests pour les candidats cherchant à obtenir des certifications PMI à tous les stades de leur carrière. Le nouvel accord permettra aux candidats d'accéder à encore plus de tests pour des certifications PMI et leur procurera davantage de flexibilité en matière de lieux de test grâce au réseau mondial de centres d'examen et de solutions de surveillance en ligne de Pearson VUE.

À partir du 1er juillet 2019, sept programmes PMI additionnels, dont le Project Management Professional (PMP)® ? reconnu comme la référence mondiale pour les professionnels de la gestion de projets ?, seront disponibles pour les professionnels du monde entier via le réseau de Pearson VUE composé de plus de 5 600 centres de tests sécurisés, incluant des sites sur des bases militaires. Certain examens, comme l'Agile Certified Professional (PMI-ACP), l'une des certifications PMI à la croissance la plus rapide, seront également proposés via une solution de surveillance en ligne qui permet aux candidats de passer un examen à leur domicile, dans leur école, leur société ou un autre lieu de test approprié. PMI propose depuis 2017 sa certification de niveau associé (Certified Associate in Project Management [CAPM]®) via la fonctionnalité de surveillance à distance en ligne de Pearson VUE.

« Chez PMI, nous nous engageons à fournir des opportunités aux professionnels de la gestion de projets du monde entier afin qu'ils puissent obtenir les certifications nécessaires pour exceller et faire progresser leur carrière », a déclaré Michael DePrisco, vice-président des solutions globales chez Project Management Institute, Inc. « Nous sommes bien conscients que les membres de PMI sont des professionnels très occupés et ce partenariat élargi rendra le passage des certifications PMI plus accessible en offrant aux candidats davantage d'options en matière de lieux où ils peuvent être certifiés. En déverrouillant l'accès au vaste réseau de sites d'examen et de fonctionnalités de surveillance en ligne de Pearson VUE, nous espérons rendre l'expérience du passage d'examen plus commode et améliorer le processus général de certification. »

« Sans exception, les standards de PMI pour la gestion de projets, de programmes et de portefeuilles sont les plus largement reconnus dans la profession, et nous nous réjouissons à l'idée de servir davantage la communauté de la gestion de projets de PMI », a affirmé Bob Whelan, président de Pearson Assessments. « Avec notre partenariat élargi, nous sommes impatients de fournir aux praticiens de la gestion de projets une meilleure expérience des examens du début à la fin, tout en aidant PMI à réaliser sa vision stratégique consistant à faire progresser la profession de gestion de projets à l'échelle mondiale via nos vastes canaux de passage de tests. »

Ce tout dernier accord ajoute la prestation globale des examens de certification PMI suivants : Project Management Professional (PMP)®, Agile Certified Professional (PMI-ACP)®, Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®, Program Management Professional (PgMP)®, Portfolio Management Professional (PfMP)®, Risk Management Professional (PMI-RMP)® et Scheduling Professional (PMI-SP)®.

À propos de Project Management Institute (PMI)

Le Project Management Institute (PMI) est la plus grande association à but non lucratif de professionnels au monde dans le domaine de la gestion de projets, de programmes et de portefeuilles. Créé en 1969, le PMI apporte de la valeur à plus de trois millions de professionnels qui travaillent dans presque tous les pays du globe, en fournissant des services de plaidoyer, de collaboration, d'éducation et de recherche. Le PMI favorise la progression des carrières, améliore la réussite des entreprises et accroît la maturité du domaine de la gestion de projets par le biais de ses normes, certifications, ressources, outils, recherches universitaires, publications, cours de développement professionnel et possibilités de réseautage, reconnus dans le monde entier. En tant que membres de la famille du PMI, ProjectManagement.com crée des communautés mondiales en ligne qui offrent plus de ressources, de meilleurs outils, de plus vastes réseaux et des perspectives plus étendues.

Rendez-nous visite sur www.PMI.org, www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter à @PMInstitute.

À propos de Pearson VUE

Pearson VUE, un pionnier dans le secteur des tests informatisés depuis plusieurs décennies, a délivré plus de 15 millions d'examens de certification et permis d'exercer chaque année dans toutes les industries ? des universités aux admissions en passant par l'informatique et les soins de santé. Nous sommes les leaders mondiaux du développement et de la réalisation d'examens importants via le réseau le plus complet au monde composé de près de 20 000 centres de test hautement sécurisés dans 180 pays. Notre leadership dans le secteur des évaluations résulte de nos partenariats de collaboration avec un large éventail de clients ? des grandes entreprises technologiques aux agences gouvernementales en passant par les organismes de réglementation. Pour plus d'informations, consultez le site PearsonVUE.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

