Gestion financière MD inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle modifiera les objectifs de placement du Fonds collectif d'obligations canadiennes GPPMD et du Fonds collectif d'obligations canadiennes à long terme GPPMD





OTTAWA, le 23 avril 2019 /CNW/ - Gestion financière MD inc. (« MD ») a annoncé aujourd'hui qu'elle modifiera les objectifs de placement du Fonds collectif d'obligations canadiennes GPPMD et du Fonds collectif d'obligations canadiennes à long terme GPPMD. Ces modifications entreront en vigueur aux environs du 31 mai 2019. Elles ont été approuvées lors d'une assemblée extraordinaire des porteurs de parts tenue le 23 avril 2019. Voici en quoi consistent les changements :

Fonds collectif d'obligations canadiennes GPPMD : investir dans des obligations du Canada , de gouvernements provinciaux, d'administrations municipales et de sociétés et des obligations adossées à des créances de durée courte en moyenne au lieu d'obligations dont la durée à l'échéance va de court à moyen terme afin de réduire la volatilité du portefeuille en période d'incertitude et de continuer à procurer un revenu. Fonds collectif d'obligations canadiennes à long terme GPPMD : investir dans des obligations du Canada , de gouvernements provinciaux, d'administrations municipales et de sociétés et des obligations adossées à des créances de toute durée au lieu, en moyenne, d'obligations à long terme afin de mieux préserver le capital, de réduire les risques de perte lors des hausses des taux d'intérêt et de diversifier les risques.

Grâce aux changements proposés, MD pourra améliorer potentiellement les rendements ajustés en fonction du risque dans le volet des titres à revenu fixe des portefeuilles des clients.

De plus, MD changera les noms des fonds pour qu'ils reflètent les nouveaux objectifs de placement :

Le Fonds collectif d'obligations canadiennes GPPMD sera renommé Fonds collectif d'obligations à court terme GPPMD.

Le Fonds collectif d'obligations canadiennes à long terme GPPMD sera renommé Fonds collectif d'obligations GPPMD.

Après l'application des changements, les portefeuilles des clients de Conseils en placement privés MD seront rééquilibrés pour demeurer conformes aux objectifs de placement des clients.

S'ils ont des questions, les clients sont invités à communiquer avec leur conseiller MD* ou à appeler le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de près de 50 ans d'expérience au service des médecins, MD n'a qu'un seul but : aider les médecins canadiens à accéder au bien-être financier.

MD, dont l'actif sous administration s'élève à plus de 50 milliards de dollars, se consacre aux besoins des médecins canadiens et des membres de leur famille. MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement) ou un gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD.

Des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds collectifs et à l'utilisation d'un service de répartition de l'actif. Avant d'effectuer des placements, il importe de lire le prospectus des fonds collectifs dans lesquels les placements seront effectués par l'entremise du service de répartition de l'actif. Les fonds collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc.

SOURCE MD Financial Management

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 13:00 et diffusé par :