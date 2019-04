Le Canada créera une nouvelle réserve nationale de faune dans la baie de Fundy





ADVOCATE HARBOUR, NS, le 23 avril 2019 /CNW/ - Il est dans notre nature de conserver nos terres et nos eaux, de protéger nos espèces sauvages et de préserver les endroits que nous aimons. Toutefois, la nature est en déclin partout dans le monde. Les milieux sauvages disparaissent à un rythme élevé, et les populations d'espèces sauvages ont chuté de 60 % depuis 1970. Voilà pourquoi le Canada réalise l'investissement plus important dans la protection de la nature de l'histoire du Canada, tel qu'annoncé dans le budget de 2018, et que la superficie de la nature protégée au Canada sera doublée.

Aujourd'hui, Bill Casey, député de Cumberland-Colchester, au nom de Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et de Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé leur intention d'établir une nouvelle réserve nationale de faune à l'Isle Haute, dans le haut de la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les Premières nations de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ainsi que d'autres groupes et communautés de la région afin d'explorer les possibilités de partenariat pour assurer la protection de ce lieu spécial.

Pendant des siècles, cette île de trois kilomètres de long a été un lieu de rencontre pour les Mi'kmaq. Aujourd'hui, l'Isle Haute, ou High Island (en référence aux falaises escarpées de l'île), est une destination pour les touristes et les scientifiques qui sont émerveillés par la faune de l'île, dont 60 espèces d'oiseaux, comme le Faucon pèlerin, le Grand Héron, l'Eider à duvet, ainsi que par sa flore, qui compte 300 espèces végétales.





En tant que réserve nationale de faune gérée par Environnement et Changement climatique Canada, l'écosystème unique de l'Isle Haute sera protégé pour que tous les Canadiens et les générations futures puissent en profiter. Sa protection contribuera également à hauteur de 80 hectares à l'atteinte de l'objectif du Canada de doubler la superficie de la nature protégée au pays.

L'annonce survient alors que le Canada s'apprête à tenir un sommet international avec des champions de la nature du monde entier, les 24 et 25 avril, à Montréal, afin d'intensifier la collaboration et de renforcer les ambitions en vue de protéger davantage la nature mondiale.

Citations

« La population canadienne aime la nature. C'est pourquoi le gouvernement du Canada va plus loin et a décidé de doubler la superficie des terres, des forêts, des côtes et des océans protégés au Canada. La protection de l'Isle Haute est un travail en cours depuis de nombreuses années. C'est en grande partie grâce au leadership de Bill Casey que nous avons atteint ce jalon. En tant que réserve nationale de faune, cette île spéciale sera préservée pour l'ensemble de la population canadienne, et ce, à jamais. »

-- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Canada apprécie depuis longtemps l'histoire et la nature intacte de l'Isle Haute dans la baie de Fundy. C'est pourquoi Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne, en partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada, proposent de protéger cette île à titre de réserve nationale de faune. Pour ce faire, de plus amples discussions avec des organisations autochtones et des intervenants locaux seront tenues. Il s'agit d'une étape importante pour s'assurer que l'île et les eaux vierges qui l'entourent continuent de soutenir l'abondance d'espèces sauvages terrestres et marines, tout en demeurant un trésor naturel pour les Canadiens d'aujourd'hui et de demain. »

-- Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il y a dix-huit ans, j'ai lu un article dans le magazine Canadian Geographic qui disait que l'Isle Haute était à vendre. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer qu'elle appartient à tous les Canadiens et que sa nature unique sera protégée à jamais. Je suis ravi de continuer à travailler avec les groupes autochtones locaux et d'autres partenaires pour donner ce bel exemple de ce que nous pouvons accomplir pour la nature du Canada lorsque nous travaillons ensemble. »

-- Bill Casey, député de Cumberland-Colchester

Faits en bref

Les 24 et 25 avril 2019, le Canada sera l'hôte du Sommet des champions de la nature, à Montréal. Des champions de la nature de tous les horizons, notamment des philanthropes importants, des chefs d'entreprise, des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des dirigeants autochtones et des ministres de l'environnement du monde entier, se réuniront pour former une coalition ambitieuse et faire progresser la protection de la nature dans le monde.

sera l'hôte du Sommet des champions de la nature, à Montréal. Des champions de la nature de tous les horizons, notamment des philanthropes importants, des chefs d'entreprise, des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des dirigeants autochtones et des ministres de l'environnement du monde entier, se réuniront pour former une coalition ambitieuse et faire progresser la protection de la nature dans le monde. Avec l'investissement historique pour la nature réalisé dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement du Canada investit 1,3 milliard de dollars sur cinq ans pour préserver la nature, les parcs et les aires protégées du Canada , afin que les Canadiens puissent continuer de faire de la randonnée dans ses majestueuses forêts et de se baigner dans ses lacs, rivières et ruisseaux magnifiques.

