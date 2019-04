mfine, la startup axée sur l'intelligence artificielle et les technologies de la santé lève 17,2 millions de dollars dans une ronde de financement de série B et s'apprête à créer le plus grand réseau virtuel de prestation de soins de santé d'Inde





Les investisseurs sont SBI Investment, SBI Ven Capital Pte. Ltd. du Japon, BEENEXT de Singapour, Stellaris Venture Partners et Prime Venture Partners

Il est actuellement prévu d'intégrer plus de 2 500 médecins provenant de 250 hôpitaux et de réussir à faire 150 000 consultations par mois au cours de l'année à venir

BANGALORE, Inde et TOKYO, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- mfine , une startup indienne axée sur l'intelligence artificielle et les technologies de la santé, a levé 17,2 millions de dollars dans une ronde de financement de série B. L'investissement a été mené par SBI Investment , une société de capital-risque basée au Japon, filiale de SBI Group. La société SBI Ven Capital , basée au Japon, qui est la branche spécialisée en investissements de SBI Group en Asie du Sud-Est et BEENEXT , la société de capital-risque internationale, axée sur la technologie, ont également participé à la ronde de financement aux côtés des investisseurs existants que sont Stellaris Venture Partners et Prime Venture Partners .

Plus de 100 000 clients ont consulté mfine au cours des 15 derniers mois et le nombre de clients augmente de 30 % d'un mois à l'autre. Plus de 500 médecins et spécialistes, dont certains des meilleurs médecins indiens provenant de plus de 100 hôpitaux réputés, exercent leurs quelque 20 spécialités sur mfine. À eux tous, ils ont réussi à étendre leur portée au-delà des frontières physiques des villes et ont apporté leurs services à plus de 800 villes en Inde. Sur mfine, les utilisateurs ne consultent pas seulement pour des maladies aiguës comme les infections virales, mais aussi pour des maladies chroniques comme le diabète et l'arthrite. Les patients consultent également pour des spécialités très pointues comme la cardiologie, l'oncologie, l'orthopédie et la fertilité.

mfine suit un modèle unique de partenariat avec des hôpitaux de premier plan et de confiance, plutôt que de regrouper des médecins individuels sur sa plate-forme. Les partenariats avec les hôpitaux permettent à mfine de mettre à disposition sur un canal numérique des soins de grande qualité prodigués par des médecins de confiance. mfine représente pour les hôpitaux leur nouveau centre sur le cloud, qui leur apporte plus de patients et leur offre des services de grande qualité, des programmes de soins de longue durée et des spécialités pointues, sans besoin du moindre investissement initial. Les spécialistes de ces hôpitaux bénéficient de l'assistance du système d'intelligence artificielle de mfine, ce qui améliore considérablement leur efficacité et leur efficience. L'équipe de soins de mfine, composée de plus de 60 médecins internes, travaille aux côtés du système d'intelligence artificielle pour offrir les meilleurs diagnostics et soins possibles. Le moteur d'IA est en mesure de diagnostiquer et de trier plus de 1 200 maladies courantes, de lire des centaines de paramètres de santé dans les rapports de diagnostic, ce qui permet aux médecins de gagner beaucoup de temps.

Le succès et l'adoption de mfine peuvent être attribués au besoin pressant pour un service qui permette un accès rapide et facile aux prestations médicales dans un pays où le nombre de médecins par patients est très mauvais, où les dépenses de santé sont principalement à la charge des patients et où les soins de qualité sont inaccessibles. L'Inde compte un médecin pour 1 700 personnes, et si l'on parle de spécialistes, le chiffre tombe à un médecin pour 5 000 personnes. Il y a 1 000 cas de soins de santé primaires et environ 100 cas de soins de santé secondaires signalés chaque jour dans un hôpital et ce nombre est en hausse face à l'augmentation des maladies non transmissibles (MNT). D'autre part, les quelque 350 millions d'utilisateurs de smartphones et la baisse rapide des prix de la bande passante redéfinissent les modes de prestation de services essentiels comme les soins de santé en Inde. La pénétration accrue d'Internet, l'augmentation des paiements numériques et les initiatives gouvernementales onéreuses telles qu'Ayushman Bharat (système national de protection de la santé) attirent des investissements en capital-risque dans de jeunes startups locales spécialisées dans les technologies de la santé. Les investissements dans les entreprises indiennes de technologie de la santé ont atteint un sommet historique de 571 millions de dollars en 2018*.

mfine vise à devenir l'un des plus grands hôpitaux virtuels au monde qui offre des services de soins primaires, de soins secondaires et de gestion des soins chroniques. Au cours des 12 prochains mois, l'entreprise réunira les 250 principaux hôpitaux indiens de 10 villes et comptant plus de 2 500 médecins sur sa plate-forme d'hôpitaux virtuels. Elle va tripler ses investissements en intelligence artificielle, ingénierie mobile et intégration matérielle.

Grâce à ce récent financement, mfine prévoit de renforcer sa position de leader en termes de prestation de services de santé à la demande s'appuyant sur l'IA en Inde. mfine utilisera les fonds pour étendre son réseau hospitalier dans tout le pays, développer sa technologie d'IA et élargir la portée des services supplémentaires lancés dernièrement, parmi lesquels figurent la fourniture de médicaments, la réalisation de dépistages préventifs et de tests de diagnostic.

mfine a été créée en février 2017 par Ashutosh Lawania (cofondateur de Myntra) et Prasad Kompalli , ancien responsable commercial chez Myntra. Les fondateurs ont ensuite été rejoints par Ajit Narayanan , ancien directeur technologique de Myntra et Arjun Choudhary , ancien directeur de la croissance et du marketing chez Myntra. En comptant la ronde de financement actuel, la startup a levé plus de 24 millions de dollars et compte 200 employés à Bangalore et Hyderabad.

L'application mfine est d'ores et déjà disponible en anglais sur Google Playstore et Appstore : http://bit.ly/mfine-care

Ils ont déclaré

Tomoyuki Nii, directeur général de SBI Investment

La plate-forme de soins de santé basée sur l'IA de mfine est susceptible d'apporter des transformations considérables dans le système de soins de santé indien où les médecins de qualité sont peu nombreux et éloignés et où l'accès à la qualité est limité. Grâce à son modèle à la demande et à sa technologie mobile et d'intelligence artificielle de pointe, mfine s'est démarquée à nos yeux car elle compte les atouts nécessaires pour avoir un impact à grande échelle sur la prestation de soins de santé en Inde.

Teru Sato, fondateur et associé directeur chez BEENEXT

Nous considérons que les produits et l'expérience utilisateur offerts par mfine marquent la différence. L'application basée sur l'intelligence artificielle visant à contribuer à l'impact de grande envergure sur la prestation des soins de santé est en train de changer la donne. mfine dispose d'une équipe très solide dont les fondateurs possèdent une connaissance technique approfondie et ont une vision et un modèle commercial adéquats pour construire une entreprise exerçant une forte influence sur le secteur de la santé en Inde. Nous continuerons à apporter notre soutien à des entreprises telles que mfine en Inde.

Prasad Kompalli, PDG et cofondateur de mfine

Nous pensons que l'Inde dépassera les méthodes de prestation de soins de santé adoptées dans les pays développés et que la technologie mobile sera au coeur de ce chamboulement. Le financement actuel reflète une approbation du modèle unique de mfine qui consiste à travailler avec des hôpitaux réputés et agréés et à utiliser la technologie pour mettre les soins de santé de qualité à la disposition de millions de personnes. L'engouement des consommateurs prouve que notre modèle fonctionne et grâce à cet investissement, nous souhaitons étendre ces services à l'échelle du pays. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur SBI et BEENEXT qui partagent notre vision de fournir des soins de santé de qualité à la demande en utilisant l'intelligence artificielle et la technologie mobile. Nous voyons en eux des partenaires à long terme, qui participeront à la construction de l'une des plus grandes plateformes de soins de santé au monde.

À propos de mfine

Mfine est un service de soins de santé à la demande, basé sur l'IA, qui permet à ses utilisateurs d'avoir accès à des consultations virtuelles et à des programmes de soins connectés dans les meilleurs hôpitaux du pays. La plate-forme de santé mobile, basée sur une application, s'associe à des hôpitaux de premier plan et de confiance plutôt que de regrouper des médecins individuels. Les utilisateurs de mfine peuvent consulter les médecins de leurs hôpitaux préférés par l'intermédiaire d'une discussion ou d'une vidéo pour obtenir des prescriptions et/ou des soins courants. mfine a été lancée en décembre 2017 par Ashutosh Lawania et Prasad Kompalli qui ont ensuite été rejoints par Ajit Narayanan et Arjun Choudhary . Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://www.mfine.co/

*selon les données de Traxcn

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/875679/mfine_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/875675/mfine_founders.jpg

