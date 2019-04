BRP annonce la nomination du nouveau président du conseil d'administration





Laurent Beaudoin quittera le poste de président du conseil d'administration et sera nommé président émérite



José Boisjoli sera nommé président du conseil d'administration

Michael Hanley sera nommé administrateur principal

VALCOURT, Québec, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) annonce aujourd'hui que José Boisjoli, en plus de ses rôles de président et chef de la direction, et administrateur, sera nommé président du conseil d'administration, succédant ainsi à Laurent Beaudoin. M. Beaudoin, qui a joué un rôle essentiel dans le développement des activités de BRP depuis sa création en 1963, sera nommé président émérite et ne se représentera pas en vue d'une réélection en tant qu'administrateur.

« Ce fut un honneur pour moi d'agir à titre de président du conseil d'administration de BRP au cours des 16 dernières années, mais le temps est venu de quitter mes présentes fonctions. Je demeurerai toutefois un mentor et un conseiller pour l'équipe de direction », a expliqué M. Beaudoin. « En tant que président et chef de la direction de BRP et président du conseil, la connaissance exhaustive de l'industrie des sports motorisés et de l'entreprise que possède José bénéficiera grandement au conseil. Je suis convaincu que José, avec le soutien de l'ensemble de l'équipe, poursuivra l'aventure de BRP tout en continuant de générer des résultats solides qui feront évoluer l'entreprise. »

« C'est un privilège d'être nommé par le conseil comme nouveau président », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Je me réjouis à l'idée d'assumer mes nouvelles responsabilités de président du conseil d'administration et j'ai l'intention de veiller à ce que nous poursuivions notre croissance. Au nom du conseil d'administration et de tous les employés de BRP, j'aimerais remercier Laurent pour ses conseils, son expertise et son soutien au cours des 16 dernières années. »

M. Michael Hanley, administrateur indépendant depuis 2012, sera nommé administrateur principal. Ses principales responsabilités consisteront à exercer un leadership auprès des administrateurs afin d'assurer que le conseil s'acquitte de ses responsabilités de manière efficace et efficiente.

Ces nominations entreront en vigueur à la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires le 30 mai 2019, en présumant que tous les candidats proposés par la direction sont élus administrateurs de la Société à cette assemblée.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer votre expérience de pilotage globale. Nos revenus annuels de 5,2 milliards de dollars canadiens proviennent de ventes dans plus de 120 pays, et notre main-d'oeuvre mondiale est composée d'environ 12 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPNouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Alumacraft, Manitou et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Demande média : Relations avec les investisseurs : Elaine Arsenault Philippe Deschênes Conseillère principale, Chef de service, Trésorerie Relations avec les médias et Relations Investisseurs Tél. : 514-732-7092 Tél. : 450 532-6462 medias@brp.com philippe.deschenes@brp.com





















Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 08:35 et diffusé par :