La ministre Joly est en Abitibi-Témiscamingue pour parler du potentiel touristique de la région à la suite du dépôt du budget de 2019





ROUYN-NORANDA, QC, le 19 avril 2019 /CNW/ - Cette semaine, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a rencontré des experts de première ligne du secteur du tourisme en Abitibi-Témiscamingue en vue de discuter des occasions à saisir pour maximiser le potentiel touristique de la région.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a clairement désigné le tourisme comme un important vecteur de croissance pour les régions du pays. Il a annoncé la création du Fonds pour les expériences canadiennes, assorti d'une enveloppe de 58,5 millions de dollars, afin d'aider les communautés à créer de nouvelles expériences touristiques pour attirer plus de visiteurs, notamment dans les régions plus petites et éloignées.

Le budget propose aussi de verser cinq millions de dollars à Destination Canada pour que l'organisme mène une campagne de marketing touristique qui aidera les Canadiens à découvrir des régions méconnues et des trésors nationaux cachés, et à vivre de nouvelles expériences partout au pays.

Enfin, la création d'une nouvelle table sectorielle de stratégies économiques donnera au tourisme un panache qu'il n'a jamais eu par le passé et reconnaîtra cette industrie au même titre que les secteurs les plus novateurs de l'économie : la fabrication de pointe, les industries numériques, les technologies propres et les sciences biologiques et la santé.

La ministre Joly s'est rendue à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, où, en plus de rencontrer des gens du secteur touristique, elle a annoncé l'octroi de contributions non remboursables de plus de 1,5 million de dollars à l'Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscaminguepour des activités de promotion et de commercialisation de la région et du tourisme hivernal sur les marchés hors Québec et ailleurs dans le monde.

Parmi les autres faits saillants du séjour de la ministre Joly en Abitibi-Témiscamingue, soulignons une visite du centre culturel anicinabe Kinawit à Val-d'Or, une rencontre avec le chef du restaurant gastronomique Moulin Noir, Jean Sfaelos, et une visite du parc national d'Aiguebelle à Rouyn-Noranda.

Depuis novembre 2018, la ministre a rencontré des Canadiens oeuvrant dans le secteur du tourisme d'un bout à l'autre du pays afin de recueillir leurs idées et de prendre connaissance de leurs expériences. Ces discussions ont été importantes pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme qui sera dévoilée plus tard ce printemps pour maximiser le potentiel du tourisme au Canada.

Citations

« Le secteur touristique crée de bons emplois qui soutiennent les familles de la classe moyenne dans toutes les régions du pays, comme c'est le cas ici en Abitibi-Témiscamingue. Le financement pour le tourisme compris dans le budget de 2019 s'ajoute aux investissements existants et continus visant à stimuler le secteur du tourisme. Je suis persuadée que l'élargissement des possibilités dans le secteur du tourisme contribuera à attirer de nouveaux visiteurs dans toutes les régions, rurales comme urbaines, et que l'avenir sera prometteur pour le tourisme au Canada. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

Les faits en bref

Le tourisme représente plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada .

Le tourisme soutient au-delà de 1,8 million d'emplois au Canada .

Chaque année, l'Abitibi-Témiscamingue attire près de 480 000 touristes de l'extérieur de la région et les dépenses touristiques annuelles y sont évaluées à 97 millions de dollars.

Selon les données du plus récent recensement de Statistique Canada en 2016, 405 000 personnes travaillent directement et indirectement dans le secteur du tourisme au Québec.

Liens connexes

