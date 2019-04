Huawei présente AirEngine, sa nouvelle marque pour le Wi-Fi, et annonce le déploiement sur le marché mondial de la grande consommation de ses produits adaptés au Wi-Fi 6





SHENZHEN, Chine, 19 avril 2019 /CNW/ - À l'occasion du Sommet mondial des analystes 2019 de Huawei, Huawei et l'Alliance Wi-Fi (WFA) ont organisé une table ronde avec les médias, placée sous le thème « Le Wi-Fi 6 débloque de la valeur commerciale ». Lors de cette table ronde avec les médias, Huawei a annoncé qu'AirEngine est sa nouvelle marque pour le Wi-Fi et qu'elle va être appliquée à toute sa gamme de produits Wi-Fi 6 destinés aux entreprises. Par ailleurs, en présence des médias et des analystes internationaux sur l'événement, Huawei a souligné que ses produits Wi-Fi 6 ont été déployés à grande échelle dans cinq grandes régions du monde.

Les applications en plein essor telles que la réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée (RA) et la 4K demandent plus de bande passante, une plus grande simultanéité et une latence réduite, ce qui pose des défis aux réseaux Wi-Fi traditionnels. Ces défis doivent être relevés le plus rapidement possible pendant la transformation numérique des entreprises. C'est là qu'intervient AirEngine de Huawei. AirEngine témoigne de l'engagement de Huawei à l'égard des réseaux Wi-Fi de grande qualité. Elle sert de moteur de connexion sans fil qui accélère la transformation numérique des services des entreprises.

AirEngine se démarque par ses trois avantages convaincants : des performances très élevées, une expérience utilisateur optimale et le déploiement de nouvelles activités. AirEngine offre les meilleures performances de l'industrie, comme l'a confirmé Tolly, un organisme d'essais international qui exerce de l'influence. AirEngine s'appuie sur les atouts techniques issus des technologies d'antenne intelligente Huawei 5G et des technologies d'accélération des applications intelligentes et elle effectue une optimisation intelligente pour maximiser l'expérience utilisateur et la continuité de service. AirEngine peut également s'adapter à de nouvelles applications telles que la 4K et la RV et tirer parti d'une collaboration approfondie avec des partenaires afin d'opérer une transformation vers le sans fil destinée à l'enseignement, la recherche, la fabrication et à d'autres services absolument essentiels, ce qui donne lieu à de nouvelles activités.

« Les atouts techniques sans commune mesure d'AirEngine de Huawei permettent aux réseaux sans fil de transporter en toute efficacité et fiabilité les services de réseaux câblés traditionnels. Parmi les avantages caractéristiques, on peut mentionner l'enseignement pédagogique grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les conférences en haute définition 4K et les bureaux sans fil pour les entreprises, ainsi que les véhicules à guidage automatique (VGA) sans perte de paquets de données dans les environnements industriels de fabrication. AirEngine de Huawei va accélérer la transformation numérique des entreprises dans un grand nombre de secteurs industriels », a déclaré Zhao Zhipeng, président des réseaux de campus de la gamme de produits de communication des données de Huawei. « Huawei, l'un des plus grands contributeurs à la norme Wi-Fi 6, a dynamiquement encouragé le développement de l'ensemble du secteur. Huawei est le premier fournisseur à lancer des produits Wi-Fi 6 commerciaux. À l'heure actuelle, nos points d'accès au Wi-Fi 6 ont été déployés dans cinq grandes régions du globe. »

Lors de la table ronde avec les médias, Kevin Robinson, vice-président du marketing de la WFA, a fait part des derniers développements et prévisions du secteur du Wi-Fi 6 et a apporté des idées éclairantes sur l'impact du Wi-Fi 6 sur la transformation numérique des entreprises. Il a déclaré : « Nous sommes sensibles à la grande contribution que Huawei a apportée au développement du Wi-Fi 6, depuis les normes et les prototypes jusqu'à l'utilisation commerciale. La WFA estime que 2019 sera l'année de l'utilisation commerciale du Wi-Fi 6 et elle va lancer un programme de certification du Wi-Fi 6 au troisième trimestre 2019 ».

AirEngine est spécialement conçue pour faciliter la construction des réseaux Wi-Fi de grande qualité qui offrent des connexions très performantes, une expérience utilisateur optimale et le déploiement de nouvelles activités. Huawei et ses partenaires vont travailler en étroite collaboration pour fournir une connectivité universelle et des services de renseignements généralisés aux clients gouvernementaux et aux entreprises. Huawei continuera par ailleurs à utiliser la plate-forme numérique pour intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, afin d'aider les clients à s'orienter dans la transformation numérique.

SOURCE Huawei

Communiqué envoyé le 19 avril 2019 à 10:25 et diffusé par :