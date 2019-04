Une institution en aviation des Nations Unies fait appel à vos idées, concepts et prototypes pour l'avenir de l'aviation





OTTAWA, le 18 avril 2019 /CNW/ - L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), une institution spécialisée des Nations Unies, lance les Concours d'innovation en aviation, qui font appel aux idées, aux concepts et aux prototypes de la prochaine génération d'innovateurs en aviation.

Ces trois concours organisés par l'OACI avec le soutien de Transports Canada soulignent le 75e anniversaire de l'institution cette année. Les participants seront mis en vedette sur les plateformes de contenu numérique de l'OACI, et les lauréats internationaux dans chaque catégorie remporteront les grands prix de 1 000 $, de 2 000 $ et de 5 000 $. Le lauréat international du concours de prototypes gagnera également un voyage à Montréal pour recevoir son prix.

Les élèves du primaire et du secondaire ainsi que les jeunes adultes peuvent soumettre en ligne leurs idées, concepts ou prototypes d'ici le 30 juin 2019. Vous pouvez en apprendre davantage sur chaque concours et groupe d'âge et soumettre votre participation en ligne à l'adresse suivante : https://www4.icao.int/futureaviation (en anglais seulement).

« Le Canada est fier de sa relation de longue date avec l'OACI en tant qu'État hôte, et comme membre actif du Conseil de l'OACI. Tout au long de 2019, nous nous joignons à l'OACI et à ses autres États membres pour célébrer l'aviation et l'importance cruciale des liaisons aériennes autour du globe. À l'occasion de ce moment spécial que constitue le 75e anniversaire de l'OACI, je suis heureux d'appuyer les Concours d'innovation en aviation de l'OACI et j'encourage tous les jeunes Canadiens à y participer. »



L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

L'OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l'aviation civile internationale partout dans le monde, et le Canada est fier d'accueillir son siège à Montréal.

L'OACI établit des normes et des règlements nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à l'efficacité et à la capacité dans le secteur de l'aviation ainsi qu'à la protection de l'environnement, en plus de contribuer à l'atteinte de nombreuses autres priorités.

Le Canada est l'un des 193 États membres et fait aussi partie du Conseil de l'OACI, qui est formé de 36 membres.

