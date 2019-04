Les Canadiens de la région de l'Atlantique vivront une meilleure expérience artistique et culturelle grâce au nouvel emplacement du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse dans le secteur riverain





HALIFAX, le 18 avril 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, y compris le financement de projets culturels, jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités dynamiques, en plus de créer de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé la construction de nouveaux locaux dans le secteur riverain d'Halifax pour le Musée des beaux?arts de la Nouvelle-Écosse.

Cette nouvelle installation ultramoderne d'environ 142 000 pieds carrés comprendra de grands espaces publics où les Canadiens pourront découvrir, préserver et exprimer leur patrimoine culturel. Elle comprendra également un espace supplémentaire pour la collection permanente du Musée, ce qui permettra aux visiteurs d'avoir davantage accès à des artistes plus diversifiés et à des expositions de plus grande envergure.

Situé dans le secteur Salter Block, adjacent à la rue Lower Water, entre Bishop's Landing et la rue Salter, le nouvel édifice contribuera au développement continu du secteur riverain d'Halifax, offrira des possibilités économiques et touristiques accrues à la région et fera d'Halifax une destination de choix pour les arts et la culture.

Le gouvernement du Canada investit 30 millions de dollars dans le projet dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales. Le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse organisera une campagne de financement majeure qui devrait rapporter environ 30 millions de dollars. La province financera le reste du projet, soit au moins 70 millions de dollars. Le montant exact sera connu au terme des appels d'offres compétitifs.

« Le nouveau Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse sera un carrefour des arts, de la créativité et de la culture dans les Maritimes. En plus d'offrir une expérience enrichissante et novatrice aux résidents et aux visiteurs, il appuiera les futurs artistes et leurs entreprises en mettant en valeur la culture et l'excellence de la Nouvelle-Écosse en arts visuels à l'échelle nationale et internationale. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« La culture aide à raconter notre histoire en tant que Néo-Écossais et nous apprécions l'importante contribution que les arts apportent à l'économie de la province par la création d'emplois, les exportations culturelles et les possibilités touristiques. Le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse appartient à tous les Néo-Écossais et nous en bénéficions tous, et nous nous réjouissons à l'idée qu'il puisse assurer une présence accrue dans ses nouvelles installations. »

L'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Les installations artistiques comme celle que nous célébrons aujourd'hui sont essentielles à la croissance et au succès de nos collectivités. Elles réunissent des artistes, des familles, des voisins et des amis, et nous donnent à tous l'occasion de célébrer la diversité de notre pays. Le tout nouveau Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse sera un joyau architectural dans le secteur riverain du centre-ville d'Halifax; il attirera des visiteurs de partout dans la région, du pays et du monde entier. Ce projet créera de nouveaux emplois et plus d'occasions permettant aux gens de profiter de notre belle ville. »

Andy Fillmore, député d'Halifax

« Le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse a un avenir prometteur. Au cours de la dernière année, nous avons collaboré avec les Néo-Écossais pour réimaginer ce que signifie un musée des beaux-arts et une nouvelle installation nous permettra d'établir un plan qui correspond à la diversité et à l'ambition de la province. »

Nancy Noble, présidente-directrice générale, Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés aux infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissements;



infrastructures.

