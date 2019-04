Scan Dimension dévoile SOL, le scanner 3D le plus ergonomique du marché





SOL produit des numérisations 3D de niveau professionnel à un prix abordable

CHANTILLY, Virginie, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Scan Dimension®, un développeur de scanners 3D, d'imagerie et de technologie de réalisation, lance aujourd'hui SOL, un scanner 3D facile d'utilisation pour les créateurs du quotidien, les passionnés de technologie et les amateurs qui pratiquent un hobby. Précis, portable et abordable, SOL crée des modèles 3D détaillés et précis d'objets numérisés.

« Nous avons créé le scanner SOL afin de rendre la numérisation 3D accessible à tout le monde, » a commenté Graham Tinn, PDG de Global Scanning A/S, société mère de Scan Dimension. « SOL donne à quiconque les moyens de libérer sa créativité et d'explorer les possibilités infinies de la mise à niveau de la technologie 3D. »

Sur le terrain

Les fabricants/créateurs de l'Hammerspace Community Workshop de Kansas City, dans le Missouri et du Make Salt Lake, à Salt Lake City, dans l'Utah, ont fait les déclarations suivantes :

« SOL est un formidable scanner 3D qui rivalise très bien avec certains scanners valant plusieurs milliers de dollars que nous avons ici au makerspace (laboratoire ouvert de fabrication numérique). », David Dalton, Hammerspace Community Workshop

« Ce scanner est vraiment génial ! », fabricant/créateur amateur, Make Salt Lake

Comment ça marche

Grâce à SOL, les utilisateurs n'ont qu'à placer un objet sur une plaque tournante, le couvrir à l'aide de la tente incluse et appuyer sur un bouton ; le laser, la caméra et le logiciel s'occupent du reste. SOL élimine trois obstacles importants à la numérisation 3D : l'étalonnage complexe, l'utilisation fastidieuse de logiciels et l'alignement de maillage manuel.

SOL est compatible avec les modes de numérisation de près et de loin. En mode de numérisation de près, il peut numériser un objet de 100 mm de diamètre et 100 mm de hauteur (3,9 pouces par 3,9) maximum ; en mode de loin, il peut numériser un objet de 170 mm de diamètre et 170 mm de hauteur (6,69 pouces par 6,69) maximum. Le poids maximum de l'objet numérisé est de 2 kg.

SOL requiert Windows 10 ou Mac OS X 10.13 avec un processeur dual-core 64 bits, au moins 5 Go d'espace disque, une carte graphique compatible OpenGL 3.3+ et un affichage de 1024 x 768 pixels ou plus ainsi que 2 entrées USB 2.0.

SOL est vendu 599 $ et est disponible immédiatement sur https://scandimension.com.

À propos de Scan Dimension

Scan Dimension® développe et fabrique des solutions qui permettent une capture 3D de haute précision dans divers secteurs, notamment la fabrication, la construction, et l'ingénierie. La société mère, Global Scanning A/S Group, est basée au Danemark. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://scandimension.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/872281/Scan_Dimension_SOL.jpg

