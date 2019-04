SANY démontre son intelligence de fabrication lors de l'exposition bauma 2019





MUNICH, Allemagne, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- L'exposition mondiale sur les machines de construction bauma 2019 a eu lieu du 8 au 14 avril à Munich, en Allemagne. Figurant parmi les régions les plus industrialisées au monde, le marché européen des machines de construction est réputé depuis longtemps pour son orientation haut de gamme et à la pointe de la technologie. Cette exposition a attiré plus de 3 500 exposants issus du monde entier, et près de 600 000 visiteurs.

SANY, en tant que plus grand exposant chinois présent à l'événement bauma 2019, a présenté ses excavatrices, ses grues, ses niveleuses, ses rouleaux compresseurs, ses machines d'empilage, ainsi que ses machines portuaires sur le stand de SANY : FN.620/9, qui couvrait une superficie de 4 086 mètres carrés.

Les excavatrices suscitent une grande attention

Les excavatrices ont été le produit phare du stand de SANY. Lors de cette exposition, SANY a lancé 13 tout nouveaux produits qui répondent aux normes d'émission européennes et américaines. Ciblant les marchés européen et américain, ces machines, qui incluent 8 mini-excavatrices, 3 excavatrices de taille intermédiaire et 2 grandes excavatrices, sont équipées de moteurs respectueux de l'environnement, de composants clés à haute efficience, et de crochets rapides permettant d'installer librement plus de 10 accessoires, ce qui permet d'améliorer la performance des machines, tout en réduisant la consommation énergétique.

Parmi ces machines, la première excavatrice à roues hydrauliques de SANY, la SY155W, fait l'objet de toutes les attentions dans le secteur de la construction grâce à son tout nouveau système de transmission hydraulique de déplacement, à son aptitude en pente, ainsi qu'à ses performances hors route.

L'excavatrice SANY fait partie des produits les plus vendus sur le marché domestique des excavatrices depuis 8 ans. À l'heure où les produits compétitifs de SANY intègrent le marché européen, ces machines de terrassement de qualité et respectueuses de l'environnement suscitent un vif intérêt de la part des acteurs industriels.

Les technologies intégrées s'apprêtent à remporter le marché

Outre les excavatrices, la toute nouvelle grue hors route SRC900C a fait partie des autres produits phares de l'exposition. Conçue avec une technologie de conduite automatique, la technologie de simulation de levage Cranemax ainsi que d'autres technologies avancées, la SRC900C illustre pleinement les tout derniers accomplissements de SANY en matière de numérisation ainsi que dans d'autres domaines de pointe.

Lors du premier jour de l'événement bauma 2019, la machine a été achetée par un client koweïtien.

La nouvelle machine à béton dotée de technologies sino-allemandes a également été lancée à l'occasion de l'exposition.

La toute nouvelle machine d'empilage SR285RW10 qui offre une stabilité, une fiabilité et une efficience élevées a été favorablement accueillie par les membres du public et les clients. Les produits de la gamme C8 d'engins routiers exposés à l'événement bauma 2019 ont illustré la force de SANY en tant que fabricant leader mondial d'engins routiers.

Des accomplissements fructueux en termes de mondialisation

À l'occasion de cette exposition, SANY a organisé une série d'activités destinées à remercier ses clients et concessionnaires mondiaux, ainsi qu'à présenter ses accomplissements fructueux sur le marché mondial.

En 2018, SANY a exporté plus de 6 000 excavatrices sur le marché international, ce qui représente plus de 30 pour cent du volume total des exportations chinoises, et qui lui permet de se positionner à nouveau en tant que « société championne des exportations ».

Lors de l'événement bauma 2019, SANY a organisé plusieurs événements haut de gamme, tels que le sommet mondial des concessionnaires d'excavatrices SANY 2019 pour analyser l'image internationale de SANY et l'accompagner dans une nouvelle ère de son internationalisation.

Ces dernières années, SANY a développé de manière ambitieuse son marché à l'international. Grâce à l'accélération de son internationalisation, SANY est devenue un fournisseur d'équipements de renommée mondiale.

En 2018, le chiffre d'affaires de SANY à l'étranger a atteint plus de 15 milliards de yuans (2,23 milliards USD), soit une croissance en glissement annuel de 27 pour cent, battant ainsi son record de performance commerciale à l'étranger depuis sa création. Les 10 régions internationales de SANY ont représenté 41 pour cent du chiffre d'affaires de la société à l'étranger.

Le chiffre d'affaires de SANY en Europe a augmenté de 51 pour cent, contribuant aux 206,1 pour cent de croissance du chiffre d'affaires des excavatrices, ainsi qu'à l'augmentation de 191,7 pour cent du chiffre d'affaires des machines portuaires. L'Europe est l'une des régions commerciales les plus prometteuses pour SANY.

