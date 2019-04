Réaction de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) à l'annonce des modalités du programme fédéral d'incitatif à l'achat de véhicule zéro émission (VZE)





La CCAQ et ses membres sont satisfaits de cet incitatif additionnnel du fédéral qui stimulera les ventes de VZE

QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) salue l'initiative du gouvernement fédéral de mettre en place un programme d'incitatif à l'achat de véhicules zéro émission (VZE) et est entièrement satisfaite des modalités du programme qui ont été annoncées aujourd'hui.

Selon Robert Poëti, président-directeur général de la CCAQ : « L'incitatif fédéral s'ajoute à celui provincial et les conditions d'admissibilité sont avantageuses pour les consommateurs. Elles leur permettront de faire le choix des options qui leur conviennent lors de l'acquisition d'un véhicule branchable. D'ailleurs, les ventes de VZE progressent rapidement et de plus en plus de modèles sont disponibles afin de satisfaire les besoins des consommateurs. »

Nous sommes fiers de l'engagement des nombreux concessionnaires qui participeront à la Semaine nationale du véhicule électrique qui se déroulera du 27 mai au 2 juin 2019 dans toutes les régions du Québec, pour permettre aux consommateurs de faire l'essai de ce mode de propulsion.

À propos de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) :

La CCAQ est un organisme à but non lucratif fondée en 1945 qui a pour mission de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts. Plus particulièrement, elle se soucie de la qualité du service à la clientèle, de la sécurité du public et des besoins des consommateurs. La CCAQ regroupe 884 concessionnaires d'automobiles et de camions lourds titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs, soit 99 % de l'ensemble de la province.

