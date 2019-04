Avis aux médias - Aimia présentera ses résultats pour le premier trimestre 2019





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) présentera ses résultats financiers pour le premier trimestre 2019 à 6 h 00 HAE le matin du mardi 14 mai 2019, et tiendra sa téléconférence et sa webdiffusion trimestrielles à 8 h 30 HAE le même jour.

Pendant la téléconférence, le président et chef de la direction d'Aimia, Jeremy Rabe, et le chef de la direction financière, Steve Leonard, discuteront des résultats du trimestre et répondront aux questions des analystes.

Les représentants des médias et personnes qui souhaitent joindre la téléconférence en mode écoute seulement sont invités à le faire via la webdiffusion disponible à l'adresse https://event.on24.com/wcc/r/1860351/4BF12C2261EACC1B9D4A1D5DE2B7F195

Les analystes qui ont l'intention de poser des questions peuvent appeler au 1 888 231-8191 (ou au 647 427-7450 pour la région de Toronto).

Une présentation sous forme de diapositives accompagnant la téléconférence sera disponible à l'adresse https://www.aimia.com/fr/investors/presentations/. La webdiffusion archivée sera disponible pendant les 90 jours qui suivront la diffusion initiale à l'adresse https://www.aimia.com/fr/investors/events/.

À noter que le logiciel Media Player ou Real Player sera nécessaire pour l'écoute de la téléconférence.

