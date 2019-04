Chiffres du trafic de Fraport - La tendance à la croissance se poursuit pour le mois de mars et le premier trimestre 2019





Augmentation du trafic de passagers à l'aéroport de Francfort - Les aéroports du groupe Fraport enregistrent une performance largement positive à travers le monde

FRANCFORT, Allemagne, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Au cours du premier trimestre 2019, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli près de 14,8 millions de passagers, soit une augmentation de 2,5 % sur un an. Les mouvements d'avions ont augmenté de 3,0 %, passant à 116 581 décollages et atterrissages. Les masses maximales au décollage (MTOW) cumulées ont augmenté de 2,9 % pour atteindre quelque 7,3 millions de tonnes métriques. Seul le volume de marchandises (fret aérien + poste aérienne) a diminué de 2,3 % pour atteindre un total de 527 151 tonnes métriques, reflétant le ralentissement économique mondial.

En mars 2019, l'aéroport de Francfort a enregistré une croissance annuelle de 1,4 % de son trafic, pour atteindre environ 5,6 millions de passagers. Cette augmentation a été réalisée malgré le fait qu'en mars de l'année dernière, le trafic avait également été dynamisé par des vacances scolaires de Pâques anticipées, qui tombent cette année au mois d'avril. Les mouvements d'avions ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 42 056 décollages et atterrissages, tandis que les MTOW cumulées ont augmenté de 2,8 % pour atteindre environ 2,6 millions de tonnes métriques. Le volume de marchandises est demeuré quasiment stable par rapport à mars 2018, avec une hausse de 0,2 % à 202 452 tonnes métriques.

Dans l'ensemble du groupe, les aéroports du portefeuille international de Fraport ont globalement enregistré de bons résultats pour le premier trimestre 2019, même si des vacances de Pâques ayant lieu plus tard que d'habitude ont eu un impact sur certains aéroports desservant des destinations touristiques. L'aéroport de Ljubljana (LJU) en Slovénie a clôturé la période de janvier à mars sur une augmentation de 4,0 % avec 342 636 passagers (mars 2019 : en hausse de 3,0 % avec 133 641 passagers). Au Brésil, les deux aéroports combinés de Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA) ont accueilli à eux deux quelque 3,9 millions de passagers, enregistrant une hausse de 11,9 % (mars 2019 : hausse de 8,3 % avec environ 1,2 million de passagers).

Les 14 aéroports régionaux grecs de Fraport ont accueilli environ 1,9 million de passagers pendant le premier trimestre de l'année, soit une augmentation de 8,2 % (mars 2019 : hausse de 1,1 % pour un total de 713 045 passagers). Les aéroports les plus fréquentés du portefeuille grec de Fraport comprennent Thessalonique (SKG) avec environ 1,2 million de passagers (+ 20,3 %), La Canée (CHQ) sur l'île de Crète avec 153 225 passagers (en baisse de 0,4 %) et Rhodes (RHO) avec 151 493 passagers (en baisse de 18,1 %).

L'aéroport de Lima (LIM) au Pérou a progressé de 3,7 % avec près de 5,5 millions de passagers (mars 2019 : hausse de 2,2 % avec environ 1,8 million de passagers). Le trafic combiné des deux aéroports de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ) sur la côte bulgare de la mer Noire a diminué de 5,8 % avec 203 606 passagers (mars 2019 : baisse de 9,9 % avec 74 102 passagers). L'aéroport d'Antalya (AYT) en Turquie a enregistré une hausse de 5,8 % pour atteindre plus de 2,7 millions de passagers (mars 2019 : baisse de 0,1 % avec environ 1,1 million de passagers). Le trafic de l'aéroport Pulkovo (LED) de Saint-Pétersbourg en Russie a augmenté de 14,7 %, pour atteindre environ 3,6 millions de passagers (mars 2019 : hausse de 16,3 % avec environ 1,3 million de passagers). Près de 11,3 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Xi'an (XIY) en Chine au cours des trois premiers mois de l'année, ce qui représente une augmentation de 8,0 % (mars 2019 : hausse de 3,7 % avec près de 3,8 millions de passagers).

Mars 2019

























































Aéroports du groupe Fraport1

Mars 2019





Cumul annuel à ce jour (YTD) 2019









Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements Aéroports entièrement consolidés part (%) Mois ? % Mois ? % Mois ? % YTD ? % YTD ? % YTD ? % FRA Francfort Allemagne 100,00 5 592 322 1,4 198 700 0,5 42 056 2,1 14 798 334 2,5 519 028 - 1,6 116 581 3 LJU Ljubljana Slovénie 100,00 133 641 3 1 012 - 6,9 2 674 1,4 342 636 4 2 911 - 4,0 7 600 3,9 Fraport Brésil 100,00 1 219 491 8,3 5 698 - 19,7 11 044 - 0,6 3 921 023 11,9 18 482 - 2,1 34 438 4,4 FOR Fortaleza Brésil 100,00 580 423 24,8 2 689 - 26,9 4 885 14,9 1 891 313 24,4 9 650 - 2,9 15 667 19,2 POA Porto Alegre Brésil 100,00 639 068 - 3,2 3 009 - 11,9 6 159 - 10,3 2 029 710 2,3 8 832 - 1,1 18 771 - 5,3 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 713 045 1,1 608 - 12,2 7 232 1,9 1 919 461 8,2 1 731 1,4 20 169 9,3 Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 530 592 1,9 478 - 11,2 4 811 - 2,4 1 450 569 10,2 1 352 10,3 13 640 7,7 CFU Corcyre (Corfu) Grèce 73,40 24 196 - 25,2 15 - 5,2 376 - 25,2 64 702 - 7,9 44 36,9 1 025 - 17,0 CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 54 615 - 22,8 33 - 16,0 485 - 6,7 153 225 - 0,4 102 10,8 1 412 25,6 EFL Céphalonie Grèce 73,40 3 578 - 26,2 0 n/d 116 8,4 9 779 11,4 0 - 1,6 316 20,2 KVA Kavala Grèce 73,40 6 381 - 71,1 8 99,8 133 - 54,3 18 703 - 76,9 23 > 100 360 - 62,5 PVK Aktion/Lefkada Grèce 73,40 723 31,0 0 n/d 69 - 19,8 1 258 16,5 0 n/d 183 - 16,8 SKG Thessalonique Grèce 73,40 437 694 13,3 421 - 12,0 3 520 7,2 1 194 143 20,3 1 179 8 10 044 18,3 ZTH Zakynthos Grèce 73,40 3 405 - 8,2 1 98,1 112 - 20,6 8 759 - 4,4 4 > 100 300 - 19,6 Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 182 453 - 1,1 130 - 15,8 2 421 11,9 468 892 2,6 379 - 21,3 6 529 12,9 JMK Mykonos Grèce 73,40 11 146 - 15,1 4 54,2 187 0 24 614 13,7 10 > 100 453 17,7 JSI Skiathos Grèce 73,40 1 173 - 7,6 0 n/d 46 - 14,8 2 927 - 4,5 0 n/d 124 - 8,8 JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 56 938 6,1 13 6,1 484 0,8 129 219 12,9 35 5,3 1 211 15,1 KGS Kos Grèce 73,40 19 597 > 100 21 85,8 346 100,0 54 425 36,6 61 25,1 996 28,0 MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 27 241 15,1 28 - 25,6 479 44,3 72 694 15,4 83 - 17,5 1 372 46,3 RHO Rhodes Grèce 73,40 54 325 - 25,6 45 - 31,5 563 - 19,1 151 493 - 18,1 137 - 40,4 1 525 - 15,6 SMI Samos Grèce 73,40 12 033 9,1 19 - 23,4 316 30,6 33 520 12,3 53 - 18,6 848 23,4 LIM Lima Pérou 70,01 1 816 922 2,2 20 948 - 10,0 16 161 0,5 5 513 759 3,7 62 530 - 4,9 46 512 - 1,7 Fraport Twin Star 60 74 102 - 9,9 406 - 51,9 681 - 20,1 203 606 - 5,8 1 362 - 44,7 1 991 - 14,1 BOJ Bourgas Bulgarie 60 14 343 - 2,8 394 - 52,9 168 - 8,7 35 965 - 4,4 1 331 - 45,5 496 - 5,7 VAR Varna Bulgarie 60 59 759 - 11,5 12 76,1 513 - 23,2 167 641 - 6,1 31 65,4 1 495 - 16,6





























Aux aéroports mis en équivalence

























AYT Antalya Turquie 51 1 073 548 - 0,1 n/d n/d 7 453 1,5 2 716 777 5,8 n/d n/d 19 562 10,7 LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 331 310 16,3 n/d n/d 12 584 7,2 3 644 394 14,7 n/d n/d 36 048 8,9 XIY Xi'an Chine 24,5 3 780 668 3,7 28 530 30,1 27 824 3,3 11 283 674 8 73 115 13,3 82 426 6.0



Aéroport de Francfort2





Mars 2019 Mois ? % YTD 2019 ? % Passagers 5 592 516 1,4 14 799 048 2,5 Marchandises (fret aérien + poste aérienne) 202 452 0,2 527 151 - 2,3 Mouvements d'avions 42 056 2,1 116 581 3 MTOW (en tonnes métriques)3 2 649 601 2,8 7 303 886 2,9 PAX/PAX-flight4 143,1 - 0,6 136,3 - 0,4 Taux d'occupation des sièges (%) 78,0

74,6

Taux de ponctualité (%) 71,5

76,5











Aéroport de Francfort Part PAX ? %5 Part PAX ? %5 Répartition géographique Mois YTD Continental 63,0 1,8 61,8 2,7 Allemagne 11,5 - 0,4 11,3 0,9 Europe (sauf Allemagne) 51,5 2,3 50,5 3,1 Europe de l'Ouest 42,8 1,6 41,8 2,3 Europe de l'Est 8,7 5,9 8,7 6,9 Intercontinental 37,0 0,5 38,2 2,3 Afrique 4,8 4,9 5 7,1 Moyen-Orient 5,8 - 4,9 5,9 - 3,8 Amérique du Nord 11,4 0,1 11,1 1,6 Amérique centrale et du Sud 4,2 7,2 4,5 7,1 Extrême-Orient 10,9 - 0,2 11,6 2,4 Australie 0 n/d 0 n/d





















Définitions : 1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), chiffres préliminaires ; 2 Trafic commercial et non-commercial : passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép) ; 3 Trafic entrant uniquement ; 4 Trafic de vols réguliers et charter ; 5 variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste

Fraport AG

Torben Beckmann Téléphone : +49 69 690-70553 Communications institutionnelles E-mail : t.beckmann@fraport.de Relations avec les médias Internet : www.fraport.com 60547 Francfort, Allemagne Facebook : www.facebook.com/FrankfurtAirport

