Le CPQ récompense les LEADERS DE LA PROSPÉRITÉ 2019 en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a profité de la tenue de sa 50e assemblée générale aujourd'hui, à Montréal, pour rendre hommage à plusieurs entrepreneurs et dirigeants d'entreprises faisant preuve de leadership dans leur domaine, en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, à titre de conférencier d'honneur, ainsi que du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et du Président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé. Le comité de sélection de ces prix prestigieux est composé d'anciens présidents du conseil d'administration du CPQ et du président actuel.

Prix Carrière

Créé en 1982, le prix Carrière du CPQ souligne l'apport exceptionnel d'une personnalité du monde des affaires à la société québécoise.

Cette année, le CPQ remet son prix Carrière à M. Robert Parizeau. Possédant un riche parcours professionnel, il a entre autres, dirigé pendant 25 ans Sodarcan inc., une société de portefeuille d'assurance, de réassurance et d'actuariat-conseil. Diplômé de HEC Montréal, dont il recevra un doctorat honoris causa en 2004, il a siégé aux conseils de grandes entreprises, notamment Banque Nationale, Gaz Métro, dont il fut le président du conseil de 1997 à 2007, Groupe Canam, Power Corporation et Van Houtte. En 2014, la FTQ lui a demandé d'assumer le poste de président du conseil du Fonds de solidarité FTQ, avec l'objectif de repenser la gouvernance du Fonds selon les meilleures pratiques pour une institution financière de cette taille. Il a occupé ces fonctions jusqu'en 2018.

Engagé socialement, M. Parizeau fut de 1997 à 2004 président du conseil de l'Institut de recherches cliniques de Montréal. De plus, il a créé avec son frère, en 1998 à l'Université de Montréal, le fonds Gérard Parizeau qui remet un prix d'importance à une sommité académique québécoise alternativement en économie et en histoire du Québec. Il s'est beaucoup intéressé à la gouvernance des entreprises. Il siège au conseil de l'Institut sur la gouvernance depuis sa fondation. En 2006, il a reçu le titre de Fellow de l'Institut des administrateurs de sociétés et en 2010, le Collège des administrateurs de sociétés l'a nommé administrateur émérite. En juin 2016, il a été nommé Officier de l'Ordre National du Québec.

Trois nouvelles personnalités au Club des entrepreneurs

Créé en 1986, le Club des entrepreneurs du CPQ a pour but de reconnaître une fois par année la contribution exceptionnelle de gens d'affaires au développement économique du Québec. À ce jour, plus de 90 personnalités du milieu des affaires ont ainsi été honorées par le CPQ, dont trois cette année. Il s'agit de:

Nathalie Pilon , présidente d'ABB Canada. Chef d'entreprise reconnue à l'échelle canadienne, elle compte 20 ans d'expérience dans le secteur industriel et le domaine de la fabrication, et possède une grande habileté à réunir les gens et la technologie pour créer l'écosystème de l'innovation du Canada. En 2011, le Réseau des femmes exécutives la classe au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada. Elle reçoit, en 2015, le prix du leadership décerné par l'Association des femmes en finances du Québec et, en 2018, elle se voit décerner un doctorat honorifique de l'Université Concordia pour son innovation en affaires. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires des Hautes études commerciales de l'Université de Montréal, elle est également membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. En 2011, elle a obtenu sa certification de l'Institut des administrateurs de sociétés. Elle est aujourd'hui présidente d'ABB Canada et membre du conseil exécutif d'ABB pour la région des Amériques depuis le 1er octobre 2015.

Prix Jeunes entrepreneurs

Créé à l'occasion des 45 ans du CPQ en 2014, ce prix est destiné à la relève, soit à de jeunes entrepreneurs connaissant une réussite remarquable et accomplissant des réalisations significatives.

Cette année, le CPQ a nommé Sophie et Louis-Félix Boulanger, cofondateurs de BonLook, une lunetterie innovante en pleine croissance qui se distingue par son offre de produits uniques, ainsi que Charles Deguire, président-directeur général de Kinova, une entreprise qui propose une gamme de solutions robotiques issues d'innovations techniques.

Bourses Ghislain-Dufour : trois récipiendaires

Créées en 2009 à l'occasion du 40e anniversaire du CPQ, les Bourses Ghislain-Dufour, du nom de l'ancien dirigeant de l'organisation, visent à souligner l'excellence d'étudiantes et d'étudiants de deuxième cycle en relations industrielles. Trois bourses de 3 000$, 2 000$ et 1 500$ ont ainsi été remises cette année respectivement à M. Jeffrey Langford, de l'Université Laval, Mme Fanny P. Paquin, de l'Université de Montréal et Mme Catherine Lambert, de l'Université du Québec en Outaouais.

