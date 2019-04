Le Barreau gravement préoccupé par les coupures profondes dans Aide juridique Ontario





TORONTO, le 11 avril 2019 /CNW/ - Le Barreau est gravement préoccupé par les coupures profondes, de plus de 30 pour cent, prévues par le gouvernement de l'Ontario dans le financement d'Aide juridique Ontario, tel qu'annoncé aujourd'hui dans le budget provincial.

« Les réductions auront un effet négatif sur les Ontariens et les Ontariennes vulnérables qui ont besoin d'aide juridique et qui n'ont aucun autre moyen d'en obtenir, a déclaré Malcolm Mercer, le trésorier du Barreau de l'Ontario. Une réduction aussi importante sur une si courte période entrainera une augmentation des retards dans les tribunaux et menace de perturber gravement l'administration de la justice ».

Le Barreau fera part de ses préoccupations directement à la Procureure générale, en espérant lui faire reconsidérer et repenser la profondeur des coupures.

Le Barreau encourage aussi Aide juridique Ontario à communiquer directement avec les communautés affectées pour discuter et atténuer les effets profonds de ces réductions sur la prestation des services dans la province.

L'un des premiers architectes du système moderne d'aide juridique, le Barreau a un intérêt constant et de longue date pour aider à assurer des services d'aide juridique robustes, transparents et durables aux Ontariens et Ontariennes à faibles revenus.

Le Barreau de l'Ontario règlemente les avocats et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le mandat du Barreau est de protéger l'intérêt du public, de maintenir et de faire progresser la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour les Ontariennes et les Ontariens et d'agir en temps opportun et de façon ouverte et efficace.

