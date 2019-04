Avis aux médias - Le député Bagnell annoncera un investissement pour un réseau intelligent

Aujourd'hui, Weatherford International plc (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé que la toute dernière version de son système de récupération de tête de puits sous-marin, connu sous le nom de M.O.S.T. Plus (Mechanical Outside-latch...

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), le plus grand producteur de pétrole et de gaz offshore du pays, prend les devants en vue de faciliter l'innovation en matière de technologies, de gestion et de modèles commerciaux, renforçant sans...