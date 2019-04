La ministre Joly annonce un investissement de plus de 450 000 dollars en appui à la communauté francophone de Timmins en Ontario





Le gouvernement du Canada appuie le projet du Centre culturel La Ronde, un espace culturel et communautaire d'importance dans le Nord de l'Ontario

TIMMINS, ON, le 11 avril 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont une richesse pour tous les Canadiens. Elles nous offrent à tous des avantages sur le plan économique, social et culturel. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir l'essor des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire partout au pays.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé le financement d'un projet culturel et communautaire destiné aux communautés francophones du Nord de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada est fier d'octroyer un montant de plus de 450 000 dollars au Centre culturel La Ronde de Timmins, qui a été détruit à la suite d'un incendie en novembre 2015. En effet, il accordera 196 875 dollars, par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, au Centre culturel La Ronde pour financer la planification et la conception de ses nouvelles installations à Timmins. Le Centre recevra également 216 000 dollars sur 3 ans pour appuyer sa programmation, par l'entremise des programmes d'appui aux langues officielles, et 42 000 dollars sur 3 ans à l'appui de sa programmation artistique, par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Citations

« Je félicite les leaders francophones de Timmins qui ont mis toute leur énergie pour reconstruire leur centre culturel. Ce dévouement prouve la résilience de cette communauté. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer le financement du projet du Centre culturel La Ronde, qui permettra à la communauté de s'offrir la programmation artistique et culturelle qui assurera sa vitalité, pour les années à venir. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Faits en bref

Le Centre culturel La Ronde appuie et développe l'engagement communautaire des francophones de la région de Timmins en organisant et en offrant des activités rassembleuses axées sur l'épanouissement culturel et le renforcement de l'identité francophone.

Dans la dernière année, le gouvernement du Canada a appuyé 98 projets axés sur les langues officielles en Ontario. Il s'agit d'un investissement de 98 313 722 dollars en 2018-2019 pour des projets qui soutiennent les communautés de langues officielles en situation minoritaire et font la promotion du bilinguisme.

Le ministère du Patrimoine canadien administre divers programmes de financement des langues officielles. L'objectif global de ces programmes est de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne et de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 11 avril 2019 à 13:20 et diffusé par :