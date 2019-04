ViaFasken continue de révolutionner la prestation de services juridiques aux sociétés du secteur des technologies émergentes





MONTRÉAL, le 11 avril 2019 /CNW Telbec/ - Fasken a créé une nouvelle version de ViaFasken, son application sécurisée de services juridiques pour les entreprises du secteur des technologies émergentes. Cette plateforme Web est spécifiquement conçue pour rationaliser les services juridiques visant les sociétés du secteur des technologies émergentes afin qu'elles puissent concentrer leurs activités sur le développement de produits et la croissance de leur entreprise.

« ViaFasken a été développée à l'interne, en étroite collaboration avec nos clients du secteur des technologies émergentes avec qui nous avons circonscrit les aspects juridiques liés au lancement et au développement de leurs activités », a déclaré Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « Le résultat est une solution rentable et innovatrice adaptée aux besoins uniques des entrepreneurs. »

La nouvelle plateforme ViaFasken est un outil axé sur les solutions établissant des processus clairs à l'égard des questions juridiques. Elle présente un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment une nouvelle interface utilisateur, une fonctionnalité améliorée de gestion personnelle des attributions d'actions, des fonctionnalités améliorées de tenue de dossiers et de dépôt automatique de documents signés, des rondes de financement automatisées à l'égard des Simple Agreement for Future Equity (« SAFE »), des fonctionnalités de recherche et de demande d'enregistrement en matière de marques de commerce, et plus encore. Des spécialistes formés à l'égard de ViaFasken peuvent aider les clients à chaque étape du processus.

« ViaFasken facilite la constitution de sociétés pour les clients en leur donnant accès à tous les services juridiques nécessaires en un seul endroit », a déclaré Robert Garmaise, chef de l'innovation. « Cet outil répond également aux besoins évolutifs des clients, leur faisant gagner temps et argent, aujourd'hui et au fil de la croissance de leur entreprise. »

ViaFasken offre à l'utilisateur final une expérience numérique tout à fait unique en adoptant un modèle SaaS pour la prestation de services juridiques. Grâce à un abonnement mensuel ou annuel, les clients du secteur des technologies émergentes de Fasken peuvent accéder à la plateforme en tout temps et à partir de n'importe quel endroit, au moyen d'une connexion sécurisée. L'intégration harmonieuse des fonctionnalités d'assemblage de documents, de messagerie et de signature électronique de ViaFasken élimine le besoin de télécharger, de signer, de numériser et de télécharger à nouveau les documents signés à l'égard de la plupart des documents générés par l'intermédiaire de la plateforme.

Au sujet du groupe Services aux entreprises en démarrage et émergentes de Fasken

Le groupe Technologies émergentes de Fasken accompagne les entreprises en démarrage et les sociétés qui souhaitent accélérer la croissance de leurs activités innovantes au moyen de la technologie et du financement. L'équipe offre une gamme complète de services aux sociétés en démarrage, aux sociétés de capital de risque, aux investisseurs providentiels et aux institutions universitaires à l'échelle du pays et fournit un soutien à l'égard des financements aux États-Unis. Elle conseille également des entreprises technologiques internationales qui cherchent à élargir le champ de leurs activités ou à investir dans des entreprises de ce secteur au Canada.

Au sujet de l'équipe Innovation juridique et service client de Fasken

L'équipe Innovation juridique et service client de Fasken est un groupe d'experts multidisciplinaires internationaux en matière de produits, d'amélioration des processus et de changements aux modèles d'affaires. L'équipe travaille à l'échelle du cabinet pour nous aider à imaginer ce qui est possible, et à déterminer ce qui est pratique, dans le cadre de ce processus de transformation numérique et opérationnelle.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux et aux questions litigieuses les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

