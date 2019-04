Les innovateurs autochtones sont invités à présenter leurs idées créatives en matière de logement dans le cadre de l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones





TORONTO, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 13, le 11 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada cherche des moyens de créer de nouveaux partenariats avec les communautés autochtones en mettant à l'essai de nouvelles approches en matière de logement en vue d'améliorer le bien-être communautaire.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé que le moment est venu de présenter des demandes au titre de l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones.

Ces efforts viennent compléter le financement historique du gouvernement du Canada pour améliorer les conditions de logement dans les communautés autochtones. La stimulation d'approches créatives et la proposition de nouvelles idées par les Autochtones contribueront à favoriser des changements pouvant mener à l'amélioration des logements.

L'Initiative financera des projets créatifs dirigés par les Autochtones et qui visent à concevoir et à construire des espaces de vie efficaces, durables et adaptés à la culture dans les communautés rurales et urbaines des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le ministre O'Regan a fait cette annonce à la suite d'un déjeuner-causerie organisé par des innovateurs autochtones dans le cadre du Sommet 2019 sur la croissance du Canada, tenu par le Forum des politiques publiques, à Toronto, en Ontario.

Le ministre était accompagné des coprésidents du Comité directeur autochtone de l'Initiative d'innovation, lequel est composé de spécialistes du logement des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont supervisé la conception de l'Initiative et qui choisiront les projets à réaliser dans le cadre de celle-ci.

L'Initiative d'innovation vise à faire entendre la voix et les idées des Autochtones. Elle comprend le volet « Accélérateur d'innovation », qui consiste à offrir des séances de mentorat et des conseils techniques aux innovateurs autochtones pour les aider à transformer leurs idées initiales en projets de construction prêts à démarrer.

Les Autochtones peuvent présenter une demande au titre de l'Initiative pour la réalisation de projets qui bénéficieront aux communautés des Premières Nations, inuites et métisses, que ce soit en milieux ruraux, urbains ou éloignés. Les innovateurs peuvent consulter un guide complet sur la présentation des demandes et accéder au formulaire de demande sur le site Web de l'Initiative. Ils peuvent également obtenir ces documents par la poste.

L'Initiative appuiera les idées novatrices en matière de logement qui relèvent des six domaines d'intérêt ci-dessous :



Styles et techniques de construction traditionnels des Premières Nations, des Inuits ou de la Nation métisse;



Utilisation de la résidence pour l'autonomisation, le renforcement des capacités et le soutien aux entreprises locales;



Soutien aux populations vulnérables;



Création d'espaces urbains culturellement inspirés pour les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse;



Sûreté, sécurité et accessibilité;



Efficacité énergétique et indépendance.

« Aujourd'hui, nous lançons l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones. Cette initiative a pour objectif d'appuyer la mise en oeuvre de stratégies de logement novatrices dirigées par des Autochtones en vue d'accélérer le changement et bâtir des partenariats pour améliorer la qualité de vie des Autochtones et le bien-être communautaire. Ce programme novateur vise à mettre à l'essai de nouvelles idées et à encourager les partenariats avec le secteur privé et celui à but non lucratif. Je suis ravi à l'idée de voir des demandes pour des projets visant à concevoir et construire des espaces de vie efficaces, durables et adaptés à la culture dans les communautés rurales et urbaines. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« L'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones se fonde sur une idée à la fois simple et puissante : que les meilleures solutions viennent de ceux qui vivent le problème au quotidien. Les résidants des communautés autochtones comprennent bien les enjeux relatifs au logement auxquels ils font face. L'initiative vise à tirer parti de cette compréhension et à inciter les Autochtones à élaborer et à proposer des solutions efficaces. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les intérêts des familles et des communautés métisses, inuites et des Premières Nations soient pris en compte et nous sommes convaincus que vos idées feront la différence. »

Pamela Glode-Desrochers et Will Goodon

Coprésidents, Comité directeur autochtone

Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones

L'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones est un partenariat entre Services aux Autochtones Canada, Infrastructure Canada et l'Unité de l'impact et de l'innovation du Bureau du Conseil privé.

Un comité directeur autochtone, composé de spécialistes du logement inuit, métis et des Premières Nations, a supervisé la conception de l'Initiative et sélectionnera les projets à réaliser dans le cadre de l'Initiative.

Jusqu'à 24 projets dirigés par des innovateurs autochtones pourront bénéficier d'un financement total de 6 millions de dollars dans le cadre du volet « Accélérateur d'innovation », qui consiste à offrir des séances de mentorat et des conseils techniques aux innovateurs autochtones pour les aider à transformer leurs idées initiales en projets de construction prêts à démarrer.

Un montant de 30 millions de dollars sera ensuite affecté à la réalisation de 15 à 24 de ces projets de construction.

Cette somme de 36 millions de dollars s'ajoute au montant supérieur à 2,5 billions de dollars que le gouvernement a engagés depuis 2016 pour appuyer des dizaines de milliers de projets de construction, de rénovation et de renforcement des capacités dans les communautés autochtones.

