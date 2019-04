Tournée du président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec - Solidaires pour affirmer la nécessaire modernisation de la Loi sur la chiropratique?!





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 250 personnes, étudiants et chiropraticiens, ont rencontré le président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, le Dr Jean-François Henry, chiropraticien, dans le cadre de sa tournée qui l'a mené à travers six régions du Québec. «?Cette initiative nous a permis d'entendre et de discuter des enjeux qui préoccupent nos membres et les étudiants au doctorat en chiropratique. Naturellement, la modernisation de la Loi sur la chiropratique s'est inscrite au coeur de nos discussions?» a commenté le Dr Henry, chiropraticien.

Avec comme thématique Des défis qui nous interpellent tous, la tournée s'est transportée dans dix points de rencontre à Gatineau, Lévis, Chicoutimi, Trois-Rivières, Montréal, Boucherville et Laval. Cette première deviendra une véritable tradition pour l'ordre professionnel. «?Rien ne vaut le contact direct avec les membres de notre profession et les étudiants. Chacune de ces rencontres nous a permis de mieux connaître les attentes à notre égard?» ajoute le Dr Jean-François Henry, chiropraticien.

Les sessions se sont toutes amorcées par une période d'information sur différents sujets d'intérêts (réglementation, formation continue, avancement et consolidation de la profession, etc.).

«?Les participants avaient plusieurs questions, dont certaines relatives à la modernisation du cadre législatif. À cet effet, ils nous ont témoigné leur solidarité à l'égard des actions que nous posons pour le faire modifier. L'expression de leur soutien témoigne clairement de leur engagement envers les patients du Québec. Nous croyons tous qu'un réseau de santé moderne doit miser sur l'interdisciplinarité et la complémentarité des soins de santé et des compétences professionnelles?pour être plus accessible?» d'ajouter le président de l'ordre professionnel.

Rappelons que depuis plusieurs années, l'Ordre des chiropraticiens du Québec réclame une modernisation de la Loi sur la chiropratique. Adoptée en 1973, il y a plus de 46 ans, celle-ci ne reflète plus la pratique des chiropraticiens d'aujourd'hui et elle n'est plus adaptée aux attentes des Québécois et des Québécoises quant à l'accessibilité aux soins et aux services de santé. Elle coûte cher au réseau de la santé et contribue à son engorgement, car elle empêche aux chiropraticiens de prescrire certains examens complémentaires leur permettant d'offrir une qualité de soins maximale à leurs patients.

À propos de l'Ordre des chiropraticiens du Québec

L'Ordre des chiropraticiens du Québec compte près de 1?400 membres, docteurs en chiropratique, exerçant dans toutes les régions du Québec. Elle a pour mission de veiller à la protection du public en assurant la compétence et le professionnalisme des docteurs en chiropratique, ainsi que la qualité des soins et des services offerts à la population du Québec. L'Ordre des chiropraticiens du Québec est une référence officielle en matière.

