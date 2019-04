Projet Sainte-Catherine Ouest - Le contrat pour l'aménagement de surface est octroyé





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, et M. Robert Beaudry, responsable du développement économique, de l'habitation et du design au comité exécutif, sont heureux d'annoncer que le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest vient de franchir une nouvelle étape avec l'octroi d'un contrat à Aménagement côté jardin pour l'aménagement de surface du tronçon compris entre la rue De Bleury et le boulevard Robert-Bourassa.

« Ces aménagements, une fois complétés, inviteront à déambuler et profiter au maximum de ce que la rue Sainte-Catherine a à offrir. Par ces aménagements, nous souhaitions redonner une plus large part de cette grande artère aux piétons. Nous sommes convaincus que le design retenu reflétera le caractère unique et historique de Sainte-Catherine tout en étant résolument tourné vers l'avenir », a souligné la mairesse de la métropole.

Ce contrat de 21,4 M$ comprend les travaux de construction de caniveaux, d'aménagement de la chaussée et des trottoirs en pavés sur dalle structurale, de fosses de plantations, d'éclairage, de feux de circulation et de mobilier urbain. Ces travaux devraient débuter en août 2019 et être complétés en 2020.

« L'aménagement de surface, une fois terminé, offrira aux Montréalaises et aux Montréalais une expérience renouvelée sur cette artère unique au pays qu'est la rue Saine-Catherine. Avec cet aménagement, nous posons un jalon important dans la réalisation de notre vision d'un centre-ville plus convivial. Avec ses 1200 boutiques, il s'agit de la plus importante concentration de magasins au Canada », a expliqué M. Robert Beaudry.

Une partie de ces travaux d'aménagement de surface s'effectuera donc en même temps que les travaux d'infrastructures souterraines présentement en cours. Ceux-ci devraient se terminer en novembre prochain. En 2020, les travaux d'infrastructures et d'aménagement des rues adjacentes, ainsi que du tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest compris entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa devraient débuter, tout comme l'aménagement du square Phillips et de la place du Frère-André. Quant, aux travaux de la phase 2 du projet Sainte-Catherine Ouest, soit entre les rues Mansfield et Atwater, ils devraient être entamés à compter de 2022.

Il est à noter que l'échéancier des travaux est sujet à changement afin d'assurer la coordination entre tous les travaux réalisés dans un même secteur par différents intervenants.

