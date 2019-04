AgraFlora Organics et International Cannabis Corp. s'Associent pour Amener des Souches de Cannabis Colombiennes sur le Marché Mondial





VANCOUVER, le 9 avril 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, et ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U) (FWB: 8K51) (OTC: WLDCF) (« ICC » ou « International Cannabis »), ont conclu un accord en vertu duquel AgraFlora transférera son portfolio de génétiques de cannabis originaires de Colombie à ICC, à des fins de commercialisation et de distribution internationales.

« Ce partenariat donne la possibilité à International Cannabis de fournir des fleurs, très convoitées, de cannabis colombiennes à son réseau de distribution mondial comptant environ 39 000 pharmacies et point de vente au détail. » a déclaré Eugene Beukman, PDG et directeur d'International Cannabis. « Le transfert de ces souches de cannabis colombiennes nous permettra également de continuer à différencier la marque International Cannabis dans un marché qui est de plus en plus générique et homogénéisé. »

« Pure Grow a construit une bibliothèque de génétiques uniques de cannabis originaire de Colombie qui, selon nous, est en voie de devenir un atout précieux pour notre société » a déclaré Derek Ivany, PDG et président d'AgraFlora Organics International Inc. « Dans l'optique de maximiser la valeur de notre portefeuille de génétiques, nous avons pleinement confiance en notre nouveau partenariat avec ICC, qui a déjà mis en place une infrastructure étendue au sein du marché international du cannabis. Leur vaste présence internationale se compose de réseaux de distribution et de diverses licences dans de multiples juridictions, ce qui facilitera l'introduction de notre bibliothèque de génétiques sur le marché. »

En mai 2018, AgraFlora a formé une filiale à part entière, Pure Grow Medicinals S.A.S. (« Pure Grow »), pour rechercher des opportunités de culture du cannabis ainsi que des génétiques en Colombie. Depuis, Pure Grow travaille de concert avec un lauréat du Cannabis Cup dont la souche « Medellin Gold » a été saluée par l'industrie et a acquis, depuis sa création, plusieurs variétés de graines de cannabis indigènes rares et exotiques provenant de diverses régions de la Colombie.

Le portefeuille de génétiques des entreprises comprend des souches de cannabis rares originaires des régions de Valle del Cauca, Cauca, Magdalena et Antioquia en Colombie. En vertu de cet accord, Pure Grow transfère à International Cannabis, une bibliothèque composée de 20 souches uniques comprenant à la fois du tetrahydrocannabinol ("THC") et du cannabidiol ("CBD"), y compris des souches très recherchées telles que:

Caucana,

Purpura,

Medellin Gold,

Maroc.

Comme l'Organisation Mondiale de la Santé et de nombreux pays adoptent une position de plus en plus favorable à l'utilisation médicale des huiles de cannabis à forte teneur en CBD ainsi que des produits dérivés de CBD, la demande pour les souches à haute teneur en CBD devrait augmenter de façon exponentiel.

En vertu de cet accord, AgraFlora conservera les droits sur sa bibliothèque de génétiques pour ses propres utilisations en Amérique du Nord, et International Cannabis se verra octroyer des droits exclusifs ailleurs dans le monde. En contrepartie du transfert de cette bibliothèque de génétiques, ICC émettra un million d'actions ordinaires à AgraFlora. L'évaluation des actions sera basée sur le VWAP des cinq dernières séances en bourse précédant l'annonce de cet accord.

À Propos d'International Cannabis Corp.

ICC International Cannabis, par l'intermédiaire de ses filiales, possède des actifs opérationnels et développe une plate-forme de classe mondiale pour la culture, l'extraction, la formulation et la distribution dans le monde entier incluant: le Royaume-Uni, le Danemark, la Pologne, la Suisse, l'Allemagne, la Macédoine, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Grèce, l'Italie, le Portugal, Malte, la Colombie, l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud et Lesotho. Pour en savoir plus sur ICC, veuillez consulter notre site Web : https://intlcannabiscorp.com/

À Propos d'Agraflora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP

Eugene Beukman

PDG & directeur

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AGRAFLORA ORGANICS

Derek Ivany

PDG & président

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué de presse contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres termes similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation d'UXD décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer sauf si la loi l'impose. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents de la société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

