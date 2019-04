AgraFlora Organics et Relay Medical Fournissent une Mise à Jour du Transfert Initial d'Actif Technologique en Faveur de Glow LifeTech Ltd.





VANCOUVER et TORONTO, le 8 avril 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, et Relay Medical Corp. (« Relay » ) (CSE: RELA, OTCQB: RYMDF, Frankfurt: EIY2), un développeur d'innovations MedTech, conjointement appelés les « Partenaires », ont le plaisir d'annoncer la signature d'une entente de vente d'actifs (« Entente ») visant le transfert d'une série d'actifs technologiques, y compris le Smart Consumption System de Relay Medical Corp. en faveur de Glow LifeTech Ltd. (« Glow »).

Les actifs technologiques se rapportent, en grande partie, au Smart Consumption System ("SCS") présentement développé par Relay Medical, pour fournir aux utilisateurs et aux professionnels de la santé une gamme de produits matériels et logiciels connectés de qualité médicale afin de faciliter la gestion, le stockage, la conservation et la consommation de produits liés au cannabis. Le produit fournit un stockage sécurisé à la maison et respectueux de l'environnement, ainsi que des guides d'administration et de dosage pour toutes les méthodes de distribution du cannabis.

Le système comprend des fonctionnalités de gestion avancées facilitant l'interaction patient-soignant, ainsi qu'un moteur basé sur l'intelligence artificielle, qui peuvent fournir aux médecins et à l'industrie pharmaceutique des informations précieuses sur les réactions des patients aux produits à base de cannabis et fournir aux producteurs de cannabis des informations de marché ainsi que des informations leur permettant de mener à bien leur suivi post-commercialisation de leurs produits.

« Bien que présentement l'emphase et les discussions tournent majoritairement autour de la culture du cannabis récréatif, il existe un fossé évident dans les produits, les services et les technologies conçus spécifiquement pour une consommation sûre, cohérente et responsable des produits à base de cannabis. Ces préoccupations sont particulièrement évidentes dans le secteur des soins de santé, où les médecins et les professionnels de la santé craignent ou refusent de prescrire un traitement au cannabis en raison des problèmes de contrôle de la qualité et de dosage largement disparates tellement fréquent dans ce secteur. » a déclaré Lahav Gil, PDG et directeur de Relay Medical Corp. « Nous croyons qu'en fournissant aux utilisateurs et aux médecins les produits permettant d'identifier efficacement et de consommer en toute confiance des produits de cannabis récréatifs et médicinaux, nous pourrons encourager une utilisation responsable et alléger considérablement les tensions avec les consommateurs. »

« Avec l'ouverture du marché et la stigmatisation liée à la consommation de cannabis, les nouveaux consommateurs recherchent des conseils sur la manière d'apprendre en toute sécurité et efficacement les avantages potentiels du cannabis tant au niveau récréatif que médical. » a déclaré Derek Ivany, PDG et président d'AgraFlora Organics International Inc. « Le mandat de Glow LifeTech est de développer et de soutenir l'innovation dans le secteur du cannabis et de donner aux consommateurs, aux producteurs et à l'industrie dans son ensemble, un accès à des solutions pour élever les normes de l'industrie et pour encourager une utilisation responsable. »

Glow Lifetech est présentement une compagnie privée fondée par les Partenaires en décembre 2018, (voir communiqué du 29 décembre 2018) pour développer des technologies visant à desservir le secteur mondial en pleine croissance du cannabis. Le 4 avril 2019, les Partenaires ont conjointement annoncés la signature d'une lettre d'intention (« LI ») visant à rendre publique Glow, par voie de prise de contrôle inversée. (la « Transaction »).

Selon les termes de l'accord, Relay a vendu une série d'actifs technologiques liés au développement et à la licence de technologies médicales liées au cannabis. En contrepartie, Glow a émis 6 350 000 actions à Relay, ce qui a permis à celle-ci de détenir environ 63,5% de Glow avant la réalisation prévue d'un placement privé et de son entrée en Bourse.

À Propos de Glow LifeTech Ltd.

Glow est une entreprise privée créée par Relay and AgraFlora. en décembre 2018 dans le but de rechercher des opportunités technologiques dans le secteur mondial du cannabis. La nouvelle entité combine le leadership techno-commercial de Rekay avec les connaissances, l'expertise et l'accès accumulés par AgraFlora à l'industrie du cannabis dans l'ensemble du secteur. Glow bénéficiera de l'infrastructure, du leadership technique et des connaissances commerciales de Relay pour la recherche, la vérification, le développement de produits et la validation de technologies innovantes. AgraFlora aidera l'entreprise à rechercher des opportunités technologiques en matière de validation scientifique, de diagnostic, de santé et de sécurité, de sélection, de conformité et le contrôle / assurance de la qualité dans l'industrie du cannabis.

À Propos de Relay Medical Corp.

Relay est un "Integrated MedTech Accelerator" basée à Toronto, Canada, qui acquiert des technologies et des inventions à un stade précoce, les développer et les préparer à des acquisitions pré-commerciales sur le marché de HealthTech. En intégrant les processus de financement, de développement et de sortie au sein d'une organisation unique dirigée et gérée par une équipe d'experts, Relay renforce sa capacité à accélérer et à traiter les technologies avec une grande efficacité et à devenir un moteur majeur de l'innovation MedTech sur le marché mondial de HealthTech.

À Propos d'Agraflora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué de presse contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres termes similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation d'UXD décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer sauf si la loi l'impose. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents de la société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

