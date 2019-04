Nouvelles mesures d'atténuation de la circulation aux abords de six écoles de Lachine





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 1er avril, les élus de Lachine ont autorisé l'octroi d'un contrat pour des travaux de construction de dos d'âne autour de six écoles primaires et secondaires. L'enveloppe budgétaire de 137 000 $ permettra de construire des dos d'âne allongés, d'installer des panneaux de signalisation et de réaliser le marquage de la chaussée. « Je salue le travail de mes collègues, qui par leur participation à la Commission sur la sécurité publique et par leur intérêt pour la sécurité routière, transforment peu à peu la manière dont on conçoit la route », mentionne Maja Vodanovic, mairesse d'arrondissement. Les écoles qui seront desservies par ces dos d'âne sont : Paul-Jarry, Maple Grove, Très-Saint-Sacrement, Victor-Thérien ainsi que les collèges Saint-Louis et Sainte-Anne.

Une meilleure sécurité

L'implantation de ces dos d'âne favorisera un meilleur respect des limites de vitesse près de ces institutions scolaires. « Il s'agit d'une mesure parmi plusieurs autres que nous étudions pour sécuriser les abords des écoles. Ceci dit, afin de minimiser les dangers et les risques d'accident, l'idéal est de diminuer le nombre de voitures. C'est pour cette raison que nous encourageons les étudiants à se déplacer à pied ou à vélo le plus souvent possible », mentionne Michèle Flannery, conseillère du district Fort Rolland et membre de la Commission permanente sur la sécurité publique de la Ville de Montréal.

Un pas vers Vision Zéro

Cette démarche s'inscrit dans la foulée du mouvement Vision Zéro adopté par la Ville de Montréal, qui vise à agir sur les composantes du système de circulation routière afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route : piétons, cyclistes, conducteurs et passagers. « Nous souhaitons rendre les déplacements plus sécuritaires et ces nouvelles mesures d'apaisement vont permettre d'atteindre la Vision Zéro », explique Younes Boukala, conseiller d'arrondissement du district J.-Émery-Provost.

Ces travaux sont prévus à la fin de l'année scolaire.

