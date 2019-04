Voyages du Suroît : l'OPC nomme un administrateur provisoire

L'Office de la protection du consommateur annonce que la firme PricewaterhouseCoopers inc. a été nommée administrateur provisoire de l'agence Voyages du Suroît (9248-1415 Québec inc.), située au 139, rue Victoria, à Salaberry-de-Valleyfield. Cette...

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias pour des entrevues individuelles à la suite de la consultation auprès des entreprises touristiques des régions du Bas-Saint-Laurent et de la...

La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) est heureuse d'annoncer la réouverture annuelle du circuit Gilles-Villeneuve et du Bassin olympique à compter du 15 avril prochain. Piste multifonctionnelle prisée des sportifs et principalement des cyclistes,...

La nouvelle marque hôtelière SALT a ouvert les portes de son premier hôtel, SALT of Palmar, 59 chambres, sur la côte Est de l'île Maurice. Il s'agit d'un magnifique établissement conçu pour défendre le développement durable, se lier à la communauté...