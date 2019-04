Pelé - Mbappé - Hublot, le futur à toute vitesse





La rencontre des légendes, des talents, de l'humilité et de la passion

PARIS, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- Ils ont marqué l'histoire du football de leur empreinte. L'un a terminé sa carrière, l'autre la débute. Ce qui les réunit : l'amour, le respect du football et une destinée hors norme. Entre les 2 hommes, une complicité s'est déjà affichée depuis la Coupe du Monde via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Hublot les réunit pour la première fois. Un passage de témoin et de reconnaissance entre le meilleur joueur de tous les temps et le plus grand espoir du football mondial. Le Roi Pelé, ambassadeur Hublot depuis 2013, a traversé l'Atlantique pour venir à la rencontre de Kylian Mbappé, nouvel ambassadeur de la marque horlogère. Une rencontre historique empreinte d'émotions.

"La générosité de Pelé et Kylian se lit dans leur regard. Leur amour pour le football aussi. Cette flamme, cette force inextinguible, celle qui anime les grands champions. Ils inspirent les nouvelles générations de footballeurs, ils écrivent l'histoire du football. Les réunir, une évidence. Les compter dans notre famille, une grande source de fierté et de plaisir, parce qu'avant d'être des stars du ballon rond, ils sont surtout de grands hommes qui induisent le respect."

- Ricardo Guadalupe, CEO DE HUBLOT

"Je suis honoré d'avoir l'occasion de rencontrer personnellement Kylian. Il symbolise l'incarnation de la nouvelle génération de footballeurs, et il porte les valeurs d'un sport qui inspire et fédère le Monde. Je suis heureux de voir qu'il symbolise l'espoir, celui de tous les possibles, des rêves auxquels il faut croire et pour lesquels il faut se battre, peu importe nos origines, notre statut social. Pour moi, la clé du succès réside en 2 mots : humilité et assiduité, c'est ça le message que la nouvelle génération doit porter et Kylian l'a très bien compris."

- Pelé, Plus jeune joueur à avoir gagné une coupe du monde de la FIFATM, Le seul joueur triple champion du monde avec la sélection brésilienne de l'histoire du football, Ambassadeur de l'ONU et de l'UNESCO

"J'ai appris que les plus grandes stars et les meilleurs joueurs sont les plus humbles et les plus respectueux, ceux qui savent garder les pieds sur terre. Respect, humilité et lucidité, des valeurs que mes parents m'ont transmises, des valeurs que je suis fier de partager aujourd'hui avec ma famille de coeur, et le Roi Pelé, qui incarne parfaitement ce que mes parents m'ont toujours appris ?pour être un grand footballeur, il faut avant tout être un grand homme."

- Kylian Mbappé, Attaquant, Plus grand espoir du football mondial, Plus jeune joueur à inscrire un doublé en phase éliminatoire et plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du Monde depuis Pelé en 1958

PELÉ TRAVERSE L'ATLANTIQUE POUR RENCONTRER KYLIAN MBAPPÉ ? 2 avril 2019 I PARIS

Hublot écrit une nouvelle page de l'histoire du football en réunissant Pelé et Kylian Mbappé pour une rencontre historique. Le parcours de ces 2 hommes laisse apparaître des similitudes troublantes. Hasard ou destin ? 60 ans séparent la première Coupe du Monde de Pelé et celle de Mbappé, pourtant ce qui n'a absolument pas changé, c'est l'impact de ces deux joueurs sur l'histoire et l'amour du football. Pelé, Mbappé, deux symboles intemporels et (con)sacrés du sport le plus fédérateur au monde, deux générations habitées par des valeurs communes : Humilité, Générosité, Assiduité.

Ces deux monstres de précocité affolent les statistiques, tous les deux attaquants ils ont fait de la vitesse leur marque de fabrique. Ils ont tous les deux gagné leur première Coupe du Monde lors de leur première participation et tous deux ont été les plus jeunes joueurs (17 ans pour Pelé et 19 ans pour Mbappé) à marquer et remporter une Coupe du Monde, qui plus est sous les auspices du maillot numéro 10. Un chiffre hautement symbolique qui incarne l'instant de l'équilibre parfait, le moment où les rêves deviennent réalité. En 1958, Pelé a porté ce maillot par hasard, 60 ans plus tard, pour Mbappé c'était un choix.

KYLIAN MBAPPE ? CHAMPION DU MONDE, NOUVEL AMBASSADEUR HUBLOT

Il est unique, il est le premier, il est différent. Il est Hublot !

Il est unique

Il fait rêver la France, le Monde et toute la planète football.

Il incarne la nouvelle génération, celle qui écrit tous les nouveaux records du ballon rond. Kylian MBappé est actuellement le meilleur buteur du championnat de France. Son palmarès, il est champion du monde, double champion de France (PSG et Monaco), vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue avec le PSG.

Il est le premier

Depuis Pelé il y a 60 ans, il est le premier à remporter et marquer un but lors d'une finale de Coupe du Monde aussi jeune. Ambassadeur Hublot, il est le plus jeune de la Hublot Family.

Signe du destin : Kylian est né en 1998, l'année qui a marqué la victoire historique de la France contre le Brésil en Coupe du Monde de la FIFA.

20 ans plus tard, en marquant l'un des 4 buts victorieux en finale, il décroche la 2ème étoile de l'Equipe de France. Il vient d'écrire une histoire et ce n'est que le début.

Remarqué pour son extraordinaire pouvoir d'accélération, son imprévisibilité et son intelligence du jeu, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à tout juste 20 ans et consacré par la FIFA comme meilleur jeune joueur de la compétition en Russie l'été dernier.

Il est différent

Un athlète hors norme qui donne le sourire. Généreux il a fait don de la totalité de ses primes de match à des oeuvres caritatives dont il est le parrain. Celui qu'on surnomme « 37 », en lien avec sa vitesse de pointe enregistrée lors de la Coupe du Monde, fait rêver le monde.

KYLIAN MBAPPE, L'INCARNATION DU FOOTBALL POUR HUBLOT

Seul joueur actif au rang des ambassadeurs Foot Hublot, Kylian Mbappé va jouer un rôle déterminant dans la communication de l'horloger. Célébré comme il le mérite, il prend la tête du classement !

HUBLOT

Fondée en Suisse en 1980, HUBLOT se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Chairman, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie « Be First, Different and Unique », la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, HUBLOT s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World CupTM, UEFA Champions LeagueTM, UEFA EUROTM et Ferrari) ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Retrouvez l'univers de HUBLOT dans notre réseau de boutiques situées dans les plus grandes villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour et sur HUBLOT.com

