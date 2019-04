Le 15 avril au parc Jean-Drapeau - Début de la saison sportive au circuit Gilles-Villeneuve et au Bassin olympique





MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) est heureuse d'annoncer la réouverture annuelle du circuit Gilles-Villeneuve et du Bassin olympique à compter du 15 avril prochain. Piste multifonctionnelle prisée des sportifs et principalement des cyclistes, le circuit est en phase de nettoyage par les équipes du Parc, afin de chasser l'hiver et combler les adeptes. Avec les évènements majeurs qui quittent les sites alternatifs de l'île Notre-Dame et regagnent l'île Sainte-Hélène, c'est un circuit accessible et des installations de grande qualité que la SPJD ouvre aux athlètes et sportifs de tout niveau.

Le lien cyclable reliant la Rive-Sud et le parc Jean-Drapeau ainsi que la piste menant vers le pont de la Concorde, qui sont utilisés quotidiennement par les cyclistes, seront quant à eux ouverts à partir du 6 avril, et le resteront tout l'été à l'exception de quelques jours lors du Grand Prix du Canada en juin.

Le Bassin olympique du Parc, site d'entrainement des groupes sportifs d'aviron, canoë-kayak et bateaux-dragons en plus d'accueillir des championnats et compétitions de haut niveau, reprend aussi du service avec une offre améliorée, étant devenu au printemps 2018 le Centre national d'entrainement de Para Canoë.

Horaire estival bonifié au circuit Gilles-Villeneuve

Grâce à une coordination rigoureuse de l'équipe du parc Jean-Drapeau et la formation du Comité aviseur paritaire pour la pratique sportive, regroupant des représentants de Vélo Québec, la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes, Triathlon Québec, Parasports Québec et la Ville de Montréal, le circuit Gilles-Villeneuve sera ouvert aux sportifs avec un horaire bonifié sur plus de 170 jours.

Travaux aux abords du circuit et accès au parc Jean-Drapeau

Lors de leur visite, les usagers du circuit Gilles-Villeneuve devront se conformer aux règlements et à la signalisation en vigueur sur la piste, puisqu'ils devront composer avec quelques travaux en cours aux abords du circuit. Notons entre autres des correctifs au niveau des murets de protection du circuit, la réfection de la station de filtration de la Plage Jean-Doré et le montage des gradins pour la tenue du Grand Prix du Canada 2019.

De plus, en raison de travaux sur le pont Jacques-Cartier et sur l'île Sainte-Hélène, la SPJD souhaite rappeler à tous les usagers du Parc de se référer aux avis publiés sur son site web, afin de bien planifier ses déplacements et suivre les accès alternatifs suggérés.

Le calendrier prévisionnel du circuit Gilles-Villeneuve 2019, ainsi que tous les avis reliés aux accès au Parc sont disponibles au parcjeandrapeau.com.

