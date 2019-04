VSBLTY étoffe le portefeuille de Muller Group International de sociétés technologiques offrant des logiciels de reconnaissance faciale et de détection d'armes





PHILADELPHIE, 4 avril 2019 /CNW/ - VSBLTY Groupe Technologies Corp (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec Muller Group International (MGI) une alliance qui la verra s'associer à d'autres sociétés partenaires de MGI pour fournir aux entreprises, aux administrations publiques, aux complexes de divertissement et de sport, ainsi qu'aux établissements scolaires, des solutions de sécurité globales clés en main.

MGI est fondé par Jeffrey S. Muller, ancien agent spécial de surveillance du FBI, qui en est aussi le président et chef de la direction. Établi à Washington, DC, MGI n'en est pas moins présent dans 25 pays où, fort de ses technologies innovantes, concourt à la protection des administrations publiques et des entreprises contre les cybermenaces et les attaques alternatives militarisées.

VSBLTY, société de logiciels et de technologies de pointe vendus au détail, fournit des outils de reconnaissance faciale et de détection d'armes en mettant à contribution la puissance de l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur. Son produit exclusif, VSBLTY Vectortm, utilisé comme produit autonome ou conjointement avec toute forme d'affichage numérique, permet d'assurer la sécurité du périmètre en démasquant les personnes recherchées, les « suspects », ou des personnes portant des armes dans l'intention de nuire.

Encore récemment, MGI et VSBLTY ont fait équipe, en tant que partenaires technologiques, pour assurer la sécurité d'une société du Fortune 50 lors du salon d'électronique grand public (Consumer Electronics Show, CES) à Las Vegas, a confié Muller précisant : « Avec VSBLTY, son logiciel de pointe qui assure la reconnaissance faciale et la détection d'armes, nous avons pu sécuriser le périmètre d'une grande société mondiale au cours des cinq jours du salon. Une base de données locale, constituée de plusieurs centaines de personnes 'connues', qui représentaient une menace active pour le client, ses actifs et sa marque, a été bâtie. » Reprenant son propos, Muller a ajouté : « Disposant de caméras cachées, plus d'une douzaine, MGI et VSBLTY, en interface avec l'équipe des opérations du client, ont fourni en direct des photos lui permettant de faire une comparaison visuelle avec les photos de la base de données et de déterminer si l'individu constituait une menace active. »

Jay Hutton, cofondateur et chef de la direction de VSBLTY, exprime la même préoccupation : « À l'heure où un nombre croissant de soi-disant cibles faciles sont attaquées dans le monde entier, une sécurité accrue, renforcée, est nécessaire pratiquement partout. Dans la plupart des cas, nos caméras frontales offrent une meilleure reconnaissance faciale que les caméras de vidéosurveillance aériennes et permettent donc, face aux menaces à la sécurité, des interventions professionnelles plus rapides. En clair, le partenariat avec MGI nous permet de progresser en renforçant la capacité -- une capacité d'importance grandissante -- d'assurer la sécurité là où elle ne pouvait jamais se faire auparavant. »

Dans le même ordre d'idées, Muller affirme que les entreprises, ainsi que les complexes sportifs et de divertissement, ou même les écoles, ne peuvent plus compter uniquement sur les « gardiens, les portes et les armes » physiques pour maintenir la sécurité ou atténuer les risques. « Pour garder une longueur d'avance sur les cyberattaques et les attaques physiques, dit-il, nous devons de plus en plus nous fier à des technologies innovatrices. »

Relations investisseurs

Erin Ostrom, 604-219-6648

investor@vsblty.net

PERSONNE-RESSOURCE : Linda Rosanio, 609-472-0877

lrosanio@vsblty.net

À propos de VSBLTY (www.vsblty.net)

VSBLTY (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS), dont le siège social se trouve en Philadelphie, est le leader mondial dans le Proactive Digital Displaytm (affichage numérique proactif), qui transforme les espaces de vente au détail et les espaces publics, ainsi que les réseaux multimédias locaux en milieux engageants grâce à un logiciel SaaS de mesure d'audience et de sécurité qui fait appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.

À propos de Muller Group International (www.MullerGroupInternational.com)

MGI est au service de tous les ordres de gouvernement, des sociétés ainsi que des organisations nationales et internationales, les aidant à faire face aux nouveaux défis, même à l'état d'émergence, dans un environnement de sécurité internationale de plus en plus dangereux. MGI est dirigé par Jeffrey Muller, ancien officier militaire ayant à son actif 21 ans de service en tant qu'agent spécial de surveillance du Federal Bureau of Investigation. Au FBI, il a cofondé la Direction des armes de destruction massive et a également créé la Direction des armes chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives (CBRNE) d'INTERPOL. Parmi ses prestations, MGI offre des services d'élaboration de programmes d'études et d'éducation, de formation, de renforcement des capacités, de structuration de politiques et de plans nationaux, d'évaluation de la vulnérabilité des domaines et des installations et d'examen de la législation, ainsi que les cours des mesures d'intervention en cas d'incidents susceptibles de menacer la sécurité d'une société ou d'une nation et sur les enquêtes à ce sujet.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpg

SOURCE VSBLTY

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 16:45 et diffusé par :