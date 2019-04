CSC accueille dans ses rangs Ted Douglas, expert en marchés des capitaux





CSC, un chef de file mondial des services commerciaux, juridiques, fiscaux et de marques numériques, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Ted Douglas au poste de directeur général et de responsable des marchés de capitaux américains, qui apportera plus de 25 ans d'expérience dans les financements structurés et alternatifs, l'émission de titres de créance et la titrisation, à une équipe déjà très aguerrie.

Bill Popeo, président de l'activité des marchés financiers internationaux de CSC, déclare que cette nomination s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise de mettre sur pied une équipe internationale. Douglas apporte des connaissances approfondies à CSC, acquises dans le secteur des marchés de capitaux tout au long de sa carrière, au sein d'entreprises telles que State Street, BNP Paribas, Pioneer, et BTCo/DeutscheBank.

"Embaucher et conserver des talents sera un facteur clef de notre croissance et de notre réussite à venir sur l'ensemble des marchés et des géographies. Ted fait partie de ces talents", déclare Popeo. "Outre le développement de notre activité sur les marchés de capitaux américains, Ted travaillera en étroite collaboration avec ses homologues européens et asiatiques en vue de créer des solutions internationales optimales centrées sur les services."

Douglas se dit être fier de faire partie d'une société privée indépendante qui fournit des services de haute qualité depuis plus de 115 ans. Douglas déclare: "En tant que professionnel des marchés de capitaux, je suis ravi d'intégrer l'équipe CSC. Ensemble, nous nous attellerons à développer l'activité, renforcer nos capacités, stimuler l'innovation, et pérenniser notre engagement envers nos clients grâce à des solutions personnalisées répondant parfaitement à leurs besoins."

Les équipes de spécialistes financiers de CSC proposent un éventail complet de services de marchés de capitaux, d'administration de fonds et de fiducie, qui satisfont les besoins de notre clientèle aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.

