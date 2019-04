Un pêcheur commercial de poisson de fond reçoit une amende de 30 000 $ pour avoir pêché pendant une période de fermeture et jeté du poisson avant une inspection à quai





PORT HARDY, BC, le 3 avril 2019 /CNW/ - En novembre 2018, à la cour provinciale de Port Hardy, l'honorable juge Brian Hutcheson a déclaré le capitaine du bateau de pêche Ricky Sadler coupable de deux infractions à la Loi sur les pêches remontant à 2015 et 2016. Le juge Hutcheson a ordonné à M. Sadler de payer une amende totale de 30 000 $, dont 19 000 $ seront destinés à la conservation et à l'intendance des pêches, ainsi qu'à l'éducation en la matière dans la région de Haida Gwaii, et 9 500 $ seront consacrés à des projets similaires sur la côte ouest de l'île de Vancouver.

Le jugement concerne : le fait de ne pas avoir apporté de l'aide à un observateur à quai à Port Hardy en jetant de la morue-lingue par-dessus bord avant la validation; d'avoir installé des engins de pêche et pêché dans la zone fermée de conservation du sébaste de la pointe d'Estevan, et le fait de ne pas avoir remis les journaux de bord sept jours après le débarquement.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la productivité à long terme des ressources halieutiques du pays, de même que les habitats dont elles dépendent, au bénéfice des générations futures. Pêches et Océans Canada a le mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Le Ministère assure et encourage le respect de la Loi sur les pêches et des autres lois et règlements connexes au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, et par le biais d'activités de sensibilisation et d'éducation. Dans le cadre des mesures prises par Pêches et Océans Canada pour réprimer les activités illicites, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre violation de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Quiconque observe des irrégularités peut les signaler en composant le numéro sans frais 1-800-465-4336.

Faits en bref

La surveillance électronique des navires commerciaux au moyen de caméras, de capteurs d'engins et d'un système mondial de localisation (GPS) est en place pour assurer la conformité aux conditions de permis et aux règlements régissant la pêche du poisson de fond.

Selon l'une des conditions à remplir pour permettre la surveillance électronique, les pêcheurs doivent conserver toutes les prises de sébaste à bord du bateau et la totalité des prises doit être validée au moment de l'accostage par l'observateur à quai désigné. Chaque pêcheur est responsable de l'ensemble de ses prises.

Des données sur les prises exactes, déclarées en temps opportun et vérifiées par une personne indépendante favorisent la gestion efficace des pêches et la durabilité à long terme de la ressource de poisson de fond, favorisent des pratiques de pêche responsables et appuient les obligations internationales du Canada .

. Pour de nombreuses espèces de sébaste de la Colombie-Britannique, les niveaux d'abondance sont historiquement bas. Le sébaste est un poisson sédentaire ayant un faible taux de croissance, qui peut vivre bien au-delà de 100 ans, et dont de nombreux individus ne se reproduisent pas avant l'âge de 10 à 15 ans. À titre de mesure de conservation, Pêches et Océans Canada a établi 164 aires de conservation du sébaste le long de la côte de la Colombie-Britannique où la pêche du sébaste est interdite.

Lien connexe

Restez branchés

