Bombardier signe un contrat d'amélioration des trains pour le projet de matériel roulant de nouvelle génération du Queensland en Australie

BERLIN, 03 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Transport, chef de file de la technologie de la mobilité, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Queensland lui avait demandé d'apporter des modifications aux trains ajoutés au réseau ferroviaire du Sud-Est de l'État dans le cadre du projet de matériel roulant de nouvelle génération. l'offre a été signée le 29 mars. La valeur totale du contrat s'élève à environ 361 millions de dollars AU (255 millions de dollars US, 228 millions d'euros) ce qui comprend la conception et la livraison, ainsi que les services de maintenance continue pour le reste de la durée du partenariat public-privé.

« Bombardier est fière de faire équipe avec le gouvernement du Queensland pour fournir les trains de nouvelle génération au réseau ferroviaire de transport de passagers. Cet ordre est une demande importante de notre client, et nous poursuivrons notre étroite collaboration avec celui-ci pour mener à bien le projet de matériel roulant de nouvelle génération en respectant les spécifications rehaussées définies par le gouvernement du Queensland », a déclaré Paul Brown, directeur de projet, Projet de matériel roulant de nouvelle génération, Queensland, Bombardier Transport.

Bombardier, qui est à la tête du consortium d'entreprises Qtectic auquel a été confiée la réalisation du projet de matériel roulant de nouvelle génération, entreprendra avec son partenaire Downer EDI les travaux visant à modifier les trains pour les rendre conformes aux spécifications révisées du gouvernement. En vertu de cette entente entre Bombardier et le Department of Transport and Main Roads du gouvernement du Queensland, les modules de toilettes approuvés précédemment feront l'objet de modifications visant à les rendre plus faciles d'accès pour les personnes handicapées. En outre, un module supplémentaire sera ajouté à chaque train de six voitures qui permettra un accès plus facile par les passagers à mobilité réduite.

« On ne peut pas sous-estimer l'importance du projet de matériel roulant de nouvelle génération pour le Queensland, affirme Wendy McMillan, chef, Australie et Asie du Sud-Est, Bombardier Transport. Comme on prévoit que 70 pour cent de la croissance future de la population du Queensland se fera dans le Sud-Est, le parc de matériel roulant de nouvelle génération assurera une hausse appréciable de 26 pour cent de la capacité du réseau ferroviaire du sud-est de l'État et répondra ainsi à la demande grandissante de services ferroviaires. Ce projet créera une petite révolution au Queensland, et Bombardier est fière de le réaliser. »

Au nombre des caractéristiques des nouveaux trains, on compte une capacité de 964 passagers par train de six voitures, le réseau Wi-Fi, la télévision en circuit fermé d'un bout à l'autre du train, des écrans d'infodivertissement ACL, des modules de toilettes, 12 espaces alloués aux aides à la mobilité ainsi que d'autres améliorations à l'expérience des passagers.

Bombardier a créé plus de 2 000 emplois locaux dans le secteur ferroviaire et la chaîne d'approvisionnement grâce à ce projet. Aux 145 employés actuels de Bombardier aux installations de maintenance à Wulkuraka, les activités de conception et de modification des modules de toilettes ajouteront 100 emplois locaux à l'usine Downer de Maryborough.

Le projet de matériel roulant de nouvelle génération, dont la valeur s'élève à 4,4 milliards de dollars AU, est livré dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le gouvernement du Queensland et a été octroyé à Qtectic, un consortium formé des sociétés Bombardier Transport, John Laing, Itochu et Aberdeen Standard Investments. Le projet prévoit la conception et la livraison de 75 nouveaux trains de passagers, la construction d'un nouveau centre de maintenance à Wulkuraka, dans la banlieue d'Ipswich, et 32 ans de services de maintenance.

