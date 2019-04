Einstein double sa clientèle après le lancement de ses applications mobiles





Einstein Exchange, l'un des échanges de crypto-monnaies qui se développe le plus rapidement à l'échelle mondiale, a annoncé une croissance extraordinaire de sa clientèle à la suite du lancement de ses applications mobiles gratuites de portefeuille et de négociation électroniques. Dans les 14 jours qui ont suivi le lancement, Einstein a enregistré un apport de plus de 60 000 nouveaux clients, représentant une croissance de plus de 100 % de sa clientèle globale, et de plus de 20 000 clients vérifiant leur identité dans le moteur KYC (Know Your Customer ? Connaître son client) exclusif de l'application.

Einstein a lancé ses applications mobiles pour crypto-monnaies sur Apple iOS Store et Google Play Store au cours de la première semaine de mars 2019, permettant de négocier des crypto-monnaies, de vérifier l'identité dans l'application, d'obtenir un financement Visa (NYSE: V) et Mastercard (NYSE: MA) illimité doté d'une sécurité 3DS mobile, et de bénéficier d'une prime de recommandation illimitée de 10 USD pour tous les clients qui vérifient leur identité.

Les applications androïdes Apple (NASDAQ: APPL) et Google (NASDAQ: GOOG) se sont hissées parmi les meilleures nouvelles applications financières gratuites et parmi les 100 meilleures applications financières gratuites, respectivement, attirant plus de 10 000 nouveaux téléchargements par jour et entraînant une augmentation de plus de 19.000 % du volume commercial d'échange.

« Les applications mobiles d'Einstein ont connu un début étonnant et extraordinaire. Nous avons mis 18 mois pour acquérir nos 65 000 premiers clients, tandis que nos applications mobiles ont clairement indiqué leur valeur remarquable à l'échelle mondiale, nous permettant d'acquérir plus de 60 000 nouveaux clients en l'espace de deux (2) semaines », a déclaré Michael Gokturk, PDG d'Einstein.

« Il nous reste encore beaucoup à faire pour attirer de nouveaux clients et augmenter la taille globale du marché, mais ce type d'adoption nous fournit l'optimisme et la validation de marché dont nous avons besoin pour continuer d'innover et de faire avancer l'industrie. »

Einstein Convert, portefeuille de crypto-monnaies mobile de la Société, permet aux clients de convertir, de gagner et de dépenser plus de 19 types différents de crypto-monnaies, à partir de la sécurité et de la sûreté de leur téléphone portable. Les clients peuvent convertir dans une quelconque crypto-monnaie libre de commission, gagner 10 USD pour chaque ami auquel ils recommandent l'application, et dépenser le solde de leur portefeuille, en tout ou en partie, en utilisant leur carte de crédit électronique Einstein gratuite émise directement dans leur téléphone portable.

« Les applications sont simples et remarquablement conçues », a ajouté Michael Gokturk, « mais l'élément qui a dépassé toutes nos attentes a été notre programme de recommandation. En fait, nous n'avons pas utilisé d'annonces publicitaires traditionnelles pour promouvoir ou commercialiser l'application : nos clients ont tellement aimé l'application qu'ils sont devenus notre canal d'acquisition majeur, et nous ne pourrions pas être plus heureux. »

À propos d'Einstein Exchange

Einstein Exchange est un échange de crypto-monnaies basé au Canada, qui a été lancé en 2017 et qui permet maintenant à plus de 125 000 clients de convertir, gagner et dépenser des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, pour n'en citer que quelques-unes, gratuitement. Einstein est enregistrée auprès du CANAFE (Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada) en tant qu'Échange de monnaie virtuelle. Einstein travaille avec toutes les grandes banques et est autorisée à accepter Visa, MasterCard, Interac, Flexepin, et SKRILL, pour les clients qui souhaitent investir en crypto-monnaies.

