IO Biotech présente des données sur un vaccin immunomodulateur dérivé de la CCL22 lors de l'Assemblée annuelle 2019 de l'American Association for Cancer Research





--Des données prometteuses amorcent la planification d'essais cliniques chez l'humain--

COPENHAGUE, Danemark, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- IO Biotech, une société biopharmaceutique de stade clinique développant des thérapies anticancéreuses immunomodulatrices innovantes, basées sur sa technologie propriétaire T-win®, a présenté des données précliniques sur le potentiel thérapeutique d'un vaccin immunomodulateur dérivé de la CCL22. Ces données ont été présentées aujourd'hui lors de l'Assemblée annuelle 2019 de l'American Association for Cancer Research à Atlanta, en Géorgie.

La CCL22 est une chimiokine dérivée de macrophages qui exerce des fonctions immunosuppressives par le recrutement de lymphocytes T régulateurs dans le microenvironnement tumoral (TME). La CCL22 est exprimée par les cellules dans le TME dans de nombreux types de cancer, y compris le mélanome, le cancer du sein, du poumon et du pancréas, et l'on pense qu'elle agit comme médiateur de la suppression immunitaire par le recrutement des lymphocytes T régulateurs CD4+.

Il a été précédemment décrit que les lymphocytes T spécifiques à la CCL22 de patients atteints de cancer peuvent tuer les cellules tumorales exprimant la CCL22, et l'activation des lymphocytes T spécifiques à la CCL22 peut directement influencer la concentration de la CCL22 dans le TME, ce qui suggère que la CCL22 pourrait être une cible intéressante pour un vaccin immunomodulateur. Dans cette présentation par affiche, IO Biotech a testé ce concept plus en profondeur, démontrant que la vaccination dérivée de la CCL22 agit comme médiatrice de l'immunité antitumorale chez deux modèles murins tumoraux. De plus, une évaluation de l'expression des gènes dans les tumeurs a révélé que la vaccination dérivée de la CCL22 entraîne une réduction directe de la croissance tumorale liée à une réduction de l'expression de la CCL22, aux côtés d'autres molécules immunosuppressives telles que IDO1, dans le TME. En conclusion, ces résultats proposent une justification raisonnée d'une immunothérapie anticancéreuse innovante pour cibler le TME immunosuppresseur.

«?Ces nouveaux résultats suggèrent qu'il est possible de cibler et de moduler le microenvironnement tumoral en ciblant les cellules exprimant le CCL22?», a déclaré Mai-Britt Zocca, PhD, présidente-directrice générale d'IO Biotech. «?Cela nous permettra d'explorer plus en détail le potentiel de la vaccination par la CCL22. Au cours de l'année à venir, nous prévoyons d'obtenir des données précliniques supplémentaires, puis de commencer les premiers essais chez l'homme.?»

IO Biotech possède un composé, IO140, qui cible les cellules exprimant le CCL22 en développement préclinique.

À propos de la plateforme technologique T-win

La plateforme technologique T-win propriétaire d'IO Biotech permet d'identifier des composés à double mécanisme d'action ciblant et tuant directement les cellules immunosuppressives et les cellules tumorales, et activant indirectement d'autres lymphocytes T effecteurs, conduisant à de fortes réponses antitumorales.

À propos d'IO Biotech

IO Biotech est une société de biotechnologie de stade clinique qui développe des immunothérapies disruptives pour le traitement du cancer. Le pipeline de thérapies anticancéreuses immunomodulatrices, qui définissent une nouvelle classe de thérapies, est développé par une plateforme technologique unique, T-Win, qui permet l'activation des lymphocytes T spécifiques des molécules immunosuppressives. IO Biotech dispose d'un solide bilan dans la progression des composés précliniques et cliniques. Les deux composés leaders ciblant l'IDO et le PD-L1 sont en cours de développement clinique, et plusieurs composés en développement sont en phase préclinique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.iobiotech.com.

Contacts

Mai-Britt Zocca, PhD, PDG et fondatrice d'IO Biotech

Adresse électronique : mz@iobiotech.com

