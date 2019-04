Avis aux médias - Temps supplémentaire obligatoire - Nancy Bédard, présidente de la FIQ, fera une annonce importante

Shionogi & Co., Ltd (ci-après nommé "Shionogi") annonce que la soumission de la demande d'autorisation de mise sur le marché (MMA) de céfidérocol, une nouvelle céphalosporine sidérophore, a été acceptée pour être évaluée par...

Puma Biotechnology, Inc. et Pierre Fabre ont conclu un accord de licence exclusive aux termes duquel Pierre Fabre développera et commercialisera NERLYNX® (nératinib) en Europe et dans certains pays d'Afrique. En septembre 2018,...