Le Canada contribue à protéger Sarnia contre les inondations





SARNIA, ON, le 28 mars 2019 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour faire face aux phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et intenses en raison des changements climatiques. Il est essentiel de réduire les conséquences des catastrophes naturelles comme les inondations et les feux de forêt pour garantir la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales, favoriser une économie forte et soutenir la classe moyenne.

Aujourd'hui, Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement d'un projet d'atténuation des inondations et des débordements à Sarnia.

Le projet prévoit la construction de nouveaux réseaux d'évacuation de l'eau, des eaux usées et des eaux pluviales et l'expansion des réseaux existants qui desservent la population et les entreprises locales. Les améliorations permettront de mieux diriger l'écoulement de l'eau et des eaux usées durant les orages. La capacité accrue des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux permettra de prévenir l'inondation des sous?sols au centre-ville de Sarnia et de réduire les débordements de la rivière Sainte?Claire, protégeant ainsi les résidents en aval.

Une fois achevé, ce projet augmentera la capacité de la ville d'atténuer les répercussions des orages et des inondations, tout en assurant la santé et le bien-être des résidents.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 10,4 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citations

« La mise en place de mesures pour atténuer les inondations aidera les familles et les entreprises de Sarnia en protégeant la collectivité durant les pluies extrêmes et le dégel printanier. Investir dans les infrastructures améliore la qualité de vie des résidents. Ces investissements génèrent de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et pavent la voie à une croissance économique à long terme qui profite à tous. »

Marco Mendicino, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« À cause des changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus intenses et fréquents, font de plus en plus de dommages et coûtent de plus en plus cher. En investissant dans les infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous donnons aux collectivités les moyens de résister aux catastrophes naturelles futures et de prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« Le financement constitue un jalon important pour les habitants de Sarnia et l'environnement. Le soutien financier d'Infrastructure Canada et les fonds de la Ville permettront d'achever le projet d'infrastructure municipal le plus colossal de l'histoire de Sarnia, entamé dans les années 1980. Les travaux visant à séparer les égouts de la ville en vue de mettre fin à l'inondation des sous?sols et à la pollution de la rivière Sainte?Claire auront des répercussions positives sur l'environnement et les Grands Lacs pour les prochaines générations. »

Mike Bradley, maire de Sarnia

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Investir dans les infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , constitue le plan du gouvernement pour accroître le nombre de bons emplois bien rémunérés, rendre l'acquisition d'une propriété accessible à un plus grand nombre de Canadiens, aider les personnes à obtenir la formation nécessaire pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un régime national d'assurance?médicaments.

, constitue le plan du gouvernement pour accroître le nombre de bons emplois bien rémunérés, rendre l'acquisition d'une propriété accessible à un plus grand nombre de Canadiens, aider les personnes à obtenir la formation nécessaire pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un régime national d'assurance?médicaments. Les annonces contenues dans le budget de 2019 s'appuient sur le plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays.

du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. Comme de nombreuses municipalités canadiennes présentent d'importantes lacunes en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert unique de 2,2 G$ dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence, afin de répondre à certaines priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Liens connexes

