Animoca Brands s'associe à Formula 1® pour créer le jeu « F1® Delta Time » reposant sur la chaîne de blocs





HONG KONG, 27 mars 2019 /CNW/ - Animoca Brands Corporation Limited (ASX : AB1, « la Société ») est heureuse d'annoncer avoir conclu un contrat mondial de licence avec Formula 1® (« F1 ») pour créer et commercialiser F1® Delta Time, un jeu de course reposant sur la chaîne de blocs et axé sur la série de renommée internationale.

La F1® est considérée comme le summum des sports motorisés, et c'est aussi la série sportive annuelle la plus populaire sur la planète. Son envergure est internationale, elle qui tient 21 courses dans 21 pays des cinq continents. Pendant les neuf mois de compétition de l'année, la F1 attire 1,6 milliard de téléspectateurs, compte 506 millions d'adeptes et accueille 4,1 millions de spectateurs à ses courses. Le sport jouit d'un regroupement de passionnés parmi les plus précieux au monde et attire des commanditaires qui sont des sociétés hautement prestigieuses, y compris Pirelli, DHL, Rolex, Emirates et Heineken, pour ne nommer que celles-là. Ses partenaires de diffusion comprennent notamment Sky, Fox Sports et ESPN.

En 2016, Liberty Media, une société multinationale exerçant ses activités dans 30 pays, a fait l'acquisition de la F1. Depuis, Liberty Media fait progresser le sport et améliore l'expérience des partisans par l'entremise de partenariats conclus avec les entreprises les plus innovantes de la planète, d'investissements importants dans les nouvelles technologies, d'un accès plus large au contenu, et d'un engagement plus marqué avec les amateurs.

Dans le cadre du contrat de licence, Animoca Brands aidera à stimuler l'engouement des adeptes en créant et en commercialisant le jeu F1 Delta Time, axé sur la chaîne de blocs. Le jeu sera assorti d'un élément de collection fondé sur les jetons non fongibles (JNF), et d'un élément de course qui se servira de ces JNF. La première phase du jeu, qui utilisera des JNF fondés sur la propriété intellectuelle de la F1, sera lancée le 10 mai 2019.

Animoca Brands estime que le contrat de licence peut considérablement élargir la portée de la Société auprès du consommateur, et elle vise à stimuler la croissance et l'adoption du produit en tirant parti de l'immense pouvoir de la marque Formula 1.

Yat Siu, cofondateur et président d'Animoca Brands, affirme : « La conclusion d'un partenariat avec Formula 1, l'une des marques les plus reconnues dans le sport, pour créer des jeux reposant sur la chaîne de blocs est une réalisation majeure. Nous entendons bénéficier de la portée internationale considérable de Formula 1 pour favoriser l'adoption du produit et faire croître les revenus alors que nous cherchons tous deux à élargir l'exposition du consommateur à la chaîne de blocs. »

Le site Web de prélancement de F1 Delta Time est désormais en ligne à l'adresse www.f1deltatime.com , proposant des nouvelles et des mises à jour à l'égard du produit, un compte à rebours menant au lancement du jeu, et des cadeaux gratuits inclus dans le jeu.

Vous trouverez les images officielles à l'adresse https://www.animocabrands.com/ab1-partners-with-formula-1 .

À propos d'Animoca Brands

Animoca Brands (ASX : AB1) tire parti des technologies de ludification, de chaîne de blocs et d'intelligence artificielle pour mettre sur pied et commercialiser un vaste portefeuille de produits pour mobiles, y compris des jeux comme The Sandbox, Crazy Kings et Crazy Defense Heroes, de même que des produits fondés sur des propriétés intellectuelles populaires comme Garfield, Snoopy, Thomas & Friendstm, Ever After High et Doraemon. Animoca Brands est le distributeur exclusif des CryptoKitties en Chine. La Société est établie à Hong Kong, au Canada, en Finlande et en Argentine. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.animocabrands.com ou demeurez informé des mises à jour en suivant Animoca Brands sur Facebook ou Twitter .

