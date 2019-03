Les créations TFO explosent en Chine: déjà 8 millions de visionnements en seulement deux mois





TORONTO, le 26 mars 2019 /CNW/ - GMTFO, le leader de l'exportation de productions audiovisuelles éducatives de l'Ontario français, est heureux d'annoncer sa première entente de distribution avec la Chine. Un nouvel accord, conclu en décembre 2018 avec JOLLY, un distributeur chinois, s'annonce très prometteur avec des premiers résultats remarquables : « Nous sommes très heureux de constater que nos 2 séries Chansons Traditionnelles et Les Toopati ont enregistré plus de 8 millions de vues en 2 mois » mentionnait Glenn O'Farrell, président et chef de la direction. JOLLY est spécialisé dans la distribution de programmes audiovisuels en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taiwan.

Dans un premier temps, JOLLY, distribue les Chansons traditionnelles françaises animées par les personnages de l'émission Mini TFO. Le distributeur chinois diffuse aussi Les Toopati, une production mettant en vedette des marionnettes qui vivent leurs aventures en direct d'une pouponnière. D'autres contenus pourraient s'ajouter selon l'intérêt suscité par ces émissions.

L'entente d'une durée de trois ans, renouvelable, prévoit une diffusion sur une dizaine de plateformes vidéo en ligne et, possiblement, sur des réseaux de télévision. Les productions TFO seront diffusées en français.

« Nous sommes très fiers de réaliser cette percée des productions TFO sur le marché chinois. Pré-testés sur le marché chinois, cette première étape de commercialisation est modeste mais elle vient confirmer l'attractivité auprès du marché international des contenus que nous produisons ici, en Ontario français », précise le président et chef de la direction de TFO. Glenn O'Farrell croit que ce genre d'entente internationale est bonne pour l'Ontario français. « Desservir les enseignant(e)s et les familles est au coeur de notre mission. En plus de nos innovations technologiques, TFO se démarque en commercialisant les réalisations d'ici. Je demeure convaincu que ce genre d'entente internationale contribuera à assurer la pérennité des productions franco-ontarienne », affirme-t-il.

En plus du nouveau marché chinois, TFO distribue déjà ses produits aux États-Unis, en France, en Espagne et en Italie. La chaîne est aussi présente sur plus de 25 canaux YouTube totalisant près de 700 millions de visionnements et, est disponible dans plus de 8 millions de foyers au Canada. Elle dessert quelques 1.1 million d'étudiants francophones et francophiles et 37 000 enseignants depuis l'Ontario français.

